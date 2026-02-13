杰我睿爆煲後　據報深圳當局禁高槓桿黃金交易

深圳水貝線上黃金交易平台「杰我睿」日前「爆煲」引起社會關注。報道提及，在深圳水貝的一些貴金屬公司，以黃金交易為名，類似期貨交易的「預定價交易」。投資者僅需支付低至2.4%的定金即可參與高槓桿交易，部分平台更將此類業務向散戶開放。

在預定價交易機制下，投資者若「沽空」金價，可選擇「約價回收」。例如，約定以每克830元人民幣（下同）的價格在未來賣出黃金，若屆時金價跌至800元，投資者每克可賺取30元差價。去年9月，民間預定價平台上僅需約2,000元定金，就能鎖定100克黃金交易，即高達40倍槓桿。

同時，深圳市地方金融管理局表示，企業不得違規開展以黃金托管、租賃及回購等為名義約定給予客戶固定收益回報「保本付息」非法集資活動。不得違規開展黃金委託投資等活動，如誘導消費者購買黃金實物後，不提取實物轉而開展黃金委託投資等非法金融活動。不得利用互聯網直播等渠道違規開展黃金產品銷售業務，不得通過各類軟件、程式開展非法黃金交易活動，不得開發及兜售非法黃金交易軟件等。