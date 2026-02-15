美團發盈警，料去年盈轉虧，最多蝕243億元人幣。

美團(3690)發盈警，預期於截至2025年12月31日止年度錄得虧損約233億至243億人民幣(下同)，相比之下，2024年同期錄得溢利約358.08億元。美團表示，預期虧損主要是由於核心本地商業分部從2024年度約524.15億元的經營溢利轉為2025年度約68億至70億元的經營虧損。同時，集團進一步加大了海外業務的投入。
為應對2025年度行業空前激烈的競爭，美團已戰略性地加大對整個生態體系的投入，以增強核心優勢並推動可持續增長。該等舉措主要包括：在消費者端，強化營銷推廣力度，提升品牌影響力及價格競爭力，持續提高用戶交易活躍度與黏性；在配送端，增加騎手激勵並豐富騎手權益，以保障服務品質及提升用戶體驗；及在商戶端，持續積極投入資源，支持商戶提升運營效率、拓寬消費者覆蓋範圍、迭代經營模式，並實現穩步增長。
美團表示，上述舉措對核心本地商業分部2025年度的盈利能力造成了影響。儘管受持續競爭影響，虧損趨勢預計將在2026年第一季度延續，但截至公告日期，集團的經營狀況維持穩健及正常，且集團擁有充足的現金以支撐業務的穩健發展
美團又指，已積極調整經營策略，並將持續落實一系列措施，包括進一步推動AI及無人配送技術的發展與應用、持續推進產品及業務模式創新、通過精細化運營提升效率，以及完善行業生態體系。董事會有信心該等舉措將幫助集團進一步鞏固核心優勢，更好地服務用戶及商戶，並推動集團實現長期增長。公司堅決反對非理性競爭，並將通過更優的質量及更完善的服務贏得消費者的信任。