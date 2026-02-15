迪士尼指控字節跳動Seedance 2.0侵權 涉星球大戰、與漫威等多個IP

迪士尼指控字節跳動Seedance 2.0侵權。（圖／翻攝百度百科）

針對迪士尼侵權指控，抖音集團副總裁李亮發文表示，最近Seedance2.0很受關注，歡迎大家去豆包、即夢體驗，不過提醒下，需要真人認證才能製作數位分身，平台暫時也不支援真人人臉參考和IP形象的生成，包括迪士尼、熊出沒這類的IP形像等。 李亮又指，最近團隊投入最多的一件事就是不斷維護和加強反侵權策略。如果發現有問題，可以及時向團隊反映，公司將會跟進處理。根據其發布的截圖顯示，只要涉受名人、知名IP內容的生成指令時，Seedance 2.0將無法產生對應內容。

迪士尼向字節跳動發出停止侵權律師信，指控其最新推出的AI影像生成模型Seedance 2.0在未經授權的情況下使用了迪士尼版權角色，當中涉及蜘蛛俠、黑武士達斯·維達等經典角色。要求字節跳動停止侵權且不得再犯。 迪士尼代表律師David Singer指出，Seedance 2.0服務預置一個包含的迪士尼角色的「盜版庫」，導致用戶可以隨意生成並在社群媒體上發布相關侵權的生成式影片。該行為屬於故意、範圍廣泛且以商業驅動為目的，旨在提升Seedance的市場吸引力。 律師信又強調，Seedance上的侵權現象可能只是冰山一角，而Seedance上線僅數天已出現大量侵權內容，情況難以接受。

另一方面，包括Netflix、派拉蒙影業、亞馬遜米高梅工作室、索尼影視娛樂、環球影業等主要美國製片廠在內的美國電影協會(MPA)亦指出，Seedance 2.0大規模地採用了未經授權使用美國版權作品，要求字節跳動停止相關侵權行為，並指控其對數以百萬計的美國就業機會造成威脅。