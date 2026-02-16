BIZ勝派丨無處不旅遊 鐵遊香港地 鐵路+社區 港鐵商場社區深度遊 體驗各區文化風貌

特區政府貫徹落實「無處不旅遊」理念，將香港打造成一個處處有美景、處處可旅遊的城市。港鐵公司積極響應舉措，去年起港鐵商場推出「鐵遊香港地」活動帶動地區經濟，通過「鐵路+社區」優勢吸引遊客發掘各區的文化風貌。今年更深化計劃，推出「港鐵商場社區深度遊」。適逢馬年伊始，港鐵公司總經理-投資物業龍子豪聯同總零售市務經理譚永紅，介紹The Wai圍方續辦的「大圍生活節2026」，結合導賞、作坊與消費，最大化提升顧客的情緒價值。過難忘新年，來圍方行大運，討個好意頭！

延伸鐵遊香港地 商場作據點 倡社區深度遊 港鐵公司推動「鐵遊香港地」，以港鐵和輕鐵的鐵路網絡為骨幹，串聯全港特色景點、歷史建築與美饌，鼓勵大眾從鐵路沿綫發掘香港十八區的地道美食和探秘當區人文活動。為此，港鐵公司總經理-投資物業龍子豪表示港鐵商場繼去年圍方及德福廣場成功舉辦社區導賞團後，今年深化及擴展導賞團計劃，推出「港鐵商場社區深度遊」。「不論是本地客群還是來港旅客，綜觀現時的消費模式已轉向沉浸式體驗和服務帶來情緒價值，簡單來說是從『消費歷程』獲得滿足感，甚至讓顧客產生共鳴。」他續指，商場作為起點和終點，聯繫當區的人和事炮製社區深度遊，再結合商場提供的主題工作坊，如親身製作特色紀念品留念，讓消費內容更豐富立體之餘，也能間接帶動商戶人流和生意。

「港鐵商場作為社區設施與旅遊行程的連接點，能夠提供資訊、活動平台與服務配套。亦可以發揮港鐵公司『鐵路加社區』優勢，整合交通與在地資源。這些社區導賞團，部分更夥拍當區街坊帶領講解，讓大眾穿梭不同地區的景點及建築，親歷每個社區的故事，體驗難得。」

適逢新春 圍方「大圍生活節2026」載譽歸來 為了吸引更多人透過鐵路遊走不同社區，適逢新春The Wai圍方舉辦的「大圍生活節2026」載譽歸來。港鐵公司總零售市務經理譚永紅表示今年規模更大，會推出主題多元的導賞團。「我們觀察到內地和東南亞旅客特別喜歡討意頭，故推出『行運路線導賞團』以車公廟與區內好運路牌串連成新春吉利路線，取『行大運』好意頭。」她又介紹由街坊導賞團與手機攝影師帶領遊走大圍周邊社區的「風車手機攝影團」，「打卡」記錄大圍不同秘景；而「文化深度遊」更獲大圍村村公所支持，實地考察香港非物質文化遺產「扒天姬」及「立圍日」等大圍村傳統節慶活動；亦將舉辦單車導賞團，利用單車穿梭大圍區內景點，欣賞自然風光，推廣騎行體驗。

「由於港鐵商場與社區連繫，活動能強化商場的社區形象，社區知名度上升自然有助提升商場人流與顧客參與度和黏著度。體驗口碑讓遊客口耳相傳，長遠吸引新鮮客群前來。」她續指，商場通過微信、小紅書和邀請網紅推廣特色路線，吸引內地年輕遊客，而東南亞遊客方面則會聯同旅遊平台推廣，屆時提供一定名額供遊客報名，港人亦可用MTR Mobile積分兌換這些主題遊。

年內6商場舉辦逾百導賞團 目標服務2,000多參加者 展望未來，二人不同約而表示將「港鐵商場社區深度遊」擴展至旗下6個商場，涉及港九新界，預計合共舉辦過百場導賞團，服務超過2,000參加者。譚永紅指上半年還有由THE SOUTHSIDE推出的文青藝術和人寵共遊的導賞團，「我們的『Explore Island South暢遊港島南』，透過親身踏足港島南著名文化景點，如搭乘街渡、太白海鮮舫、香港仔漁港，認識充滿歷史及人情味的港島南社區。而配合『香港藝術三月』年度盛事，行程又會讓參加者遊走區內藝術空間，並安排導賞員講解及藝術家分享。」她補充。

龍子豪更預告，德福廣場、青衣城、將軍澳PopCorn、The LOHAS康城的主題遊亦將先後推出，又增加英語及普通話的導賞團以便利世界各地遊客，透過不同商場所在的社區，讓參加者深度體驗當區文化及特色，真正連繫社區。「值得一提，年中起港鐵商場將與不同區內學校合作，推出『港鐵商場社區大使』計劃，邀請學生充當『小導賞員』並設計創意路線，提升社區歸屬感。」他總結。