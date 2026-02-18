Nvidia與Meta簽長期合約 售數百萬AI晶片

報道指出，這次協議的一大亮點，是輝達將中央處理器產品納入大規模供貨範圍。Grace與Vera處理器採用Arm Holdings技術架構，原先作為AI加速晶片的搭配方案，如今則瞄準資料中心與高強度運算市場，直接與英特爾及超微半導體（AMD）競爭。

《路透社》報道，輝達並未透露合約金額，但外界普遍認為，Meta為其重要客戶之一。根據公司最新財報，四大客戶合計佔公司季度營收61%，Meta被視為其中一個主要客戶。

美國晶片大廠輝達（Nvidia）2月17日宣布，已與Meta Platforms簽署多年期合作協議，將供應數百萬顆現有與下一代人工智慧晶片，涵蓋目前主力Blackwell系列與即將推出的Rubin AI晶片，以及獨立部署的Grace與Vera中央處理器（CPU）。

值得注意的是，Meta近年也積極開發自家AI晶片，並傳出與Google洽談使用其Tensor Processing Unit（TPU）晶片進行AI運算。不過這次與輝達的大單合作，顯示Meta仍高度依賴輝達在AI基礎設施領域的技術領先優勢。

分析人士指出，輝達此舉意在向市場傳遞兩項訊號，一是穩住與Meta的大型訂單關係，二是顯示其CPU產品線已逐步打開市場，從AI加速器擴展至資料中心核心運算領域。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章