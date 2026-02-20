港股馬年升多跌少 憧憬紅盤高開

港股馬年首個交易日，市場憧憬紅盤高開，同時期望全年報捷。截至本港時間昨晚9時，港股美國預託證券(ADR)普遍造好，綜合主要藍籌ADR表現，相當於恒生指數高開約80點，至26,780點水平。統計港股過去4次馬年，有3年錄升幅，4年平均升約13%。 港股在2025蛇年扭轉過去4次蛇年均報跌的宿命，在科技股火車頭的拉動下，全年埋單升6,480點或32%，至26,705點，為歷來表現最佳蛇年。送蛇迎馬，港股自1978年至2014年4個馬年錄得「3漲1跌」，當中2014年在港股通通車下，全年升約13%，2002年則仍受累科技泡沫爆破，全年下跌約14%。

聚焦五大主題 提防波動 雖然過去4個馬年港股平均有13%升幅，但全年走勢普遍波動反覆。事實上，中信里昂早前發布的風水指數亦以「進兩步，退一步」預測馬年風水走勢。滙豐近日有報告指，市場在馬年將聚焦五大主題，包括太陽能及氫能、十五五規劃、電網及綠色燃料，以及具防守性行業如核能等，亦值得關注。該行又推薦買入中集安瑞科(3899)、協鑫科技(3800)及長江基建(1038)。 值得留意的是，港股通在今日及下周一仍閂閘，隨A股在2月24日起復市，北水同日開閘。

儲局利率政策取向分歧 另外，美國聯儲局下月中將議息，最新公布的1月會議紀錄顯示，決策者對未來利率政策取向意見分歧。有多名官員表示在通脹高居不下的前提下，會考慮加息，但亦有官員傾向在通脹預期會回落之際，支持進一步減息。市場仍繼續預期，聯儲局將維持利率不變至6月，直至新任聯儲局主席沃什上任為止。 國際金價5千美元上落 雖然預期短期內減息落空，但外媒指美國軍方已準備在周末向伊朗發動攻擊，只待總統特朗普決定，支撐國際現貨金價持續在每安士5千美元水平上落，昨一度高見5,022美元，再升0.9%，連續兩日造好。本港飾金賣出價仍維持在每両約5.58萬元水平，買入價約4.47萬元。