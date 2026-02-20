專家馬年豪派利是股8隻

馬年伊始，祝讀者新一年股運亨通、財源滾滾。本報邀請8位股壇專家，為大家推介8隻帳面入場費不足1萬元的高潛力或穩陣高息「利是股」，港股美股包攬，冀助大家在馬年一路發財、資產長青、穩健增值、荷包滿滿。

香港股票分析師協會主席郭思治

郭思治：小米集團(1810) 入場費：7,332元 買入價︰現價 目標價︰39至40元 止蝕價：33元 近日之跌勢似見喘定， 而股價亦伺機重越36元，不妨順勢短炒。

獨立股評人唐牛

唐牛：嘉利國際(1050) 入場費：4,880元 買入價︰2.3元 目標價︰3元 止蝕價：2元 接連奪得英偉達等科企大客訂單後，已由過往高息防守型股份，轉向AI進攻型系列，預期未來數年為業績收成期，估值可提升。

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城

溫鋼城：恒生高息股ETF (3466) 入場費：8,728元 買入價：21.2元 目標價：23元 止蝕價：19.8元 組合內持有多隻收息股有助分散風險，加上股息估計有望超過7厘，每月派息增加個人現金流，值得持有。

獨立股評人熊麗萍

熊麗萍：恒生黃金ETF (3170) 入場費：788元 買入：15.5元 目標：19.5元 止蝕 ：13元 實物追蹤黃金價格走勢，由於政治局勢依然混亂，加上各國央行分散投資，與及美元下跌及利率下調，對金價仍屬有利。

金馬資本管理高級交易策略師蘇沛豐

蘇沛豐：百事(PEP) 入場費：約164美元 買入：現價 目標：186美元 止蝕：152美元 特朗普政府提出多項刺激美國消費的政策。基本消費品是基金經理最低配的行業，追落後空間大。百事股價突破頭肩底頸線。

信誠證券聯席董事張智威

張智威：周大福珠寶(1929) 入場費：2,836元 買入價：14元 目標價：18元 止蝕價：13元 集團最新聘用Tiffany設計師，相信未來走更年輕路線，可打進更大市場；第三季經營數據勝預期，預計業績增長有不俗上望空間。

盈立證券研究部執行董事黃德几

黃德几：百度集團(9888) 入場費：6,880元 買入價：125元 目標價：180元 止蝕價：113元 AI業務強勁增長、崑崙芯上市利好及政策支持，正推動百度股價上行，短期仍有進一步上升空間。

耀才證券研究部總監植耀輝

植耀輝：九興控股 (1836) 入場費：7,530元 買入價：15元以下 目標價：17元 止蝕價：13元 憧憬業績反彈，另外東南亞廠房營運效率有望持續改善，現價計及特別息，預期息率超過10厘。