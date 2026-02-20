專家馬年豪派利是股8隻

馬年伊始，祝讀者新一年股運亨通、財源滾滾。本報邀請8位股壇專家，為大家推介8隻帳面入場費不足1萬元的高潛力或穩陣高息「利是股」，港股美股包攬，冀助大家在馬年一路發財、資產長青、穩健增值、荷包滿滿。
郭思治：小米集團(1810)
入場費：7,332元
買入價︰現價
目標價︰39至40元
止蝕價：33元
近日之跌勢似見喘定，
而股價亦伺機重越36元，不妨順勢短炒。
唐牛：嘉利國際(1050)
入場費：4,880元
買入價︰2.3元
目標價︰3元
止蝕價：2元
接連奪得英偉達等科企大客訂單後，已由過往高息防守型股份，轉向AI進攻型系列，預期未來數年為業績收成期，估值可提升。
溫鋼城：恒生高息股ETF (3466)
入場費：8,728元
買入價：21.2元
目標價：23元
止蝕價：19.8元
組合內持有多隻收息股有助分散風險，加上股息估計有望超過7厘，每月派息增加個人現金流，值得持有。
熊麗萍：恒生黃金ETF (3170)
入場費：788元
買入：15.5元
目標：19.5元
止蝕 ：13元
實物追蹤黃金價格走勢，由於政治局勢依然混亂，加上各國央行分散投資，與及美元下跌及利率下調，對金價仍屬有利。
蘇沛豐：百事(PEP)
入場費：約164美元
買入：現價
目標：186美元
止蝕：152美元
特朗普政府提出多項刺激美國消費的政策。基本消費品是基金經理最低配的行業，追落後空間大。百事股價突破頭肩底頸線。
張智威：周大福珠寶(1929)
入場費：2,836元
買入價：14元
目標價：18元
止蝕價：13元
集團最新聘用Tiffany設計師，相信未來走更年輕路線，可打進更大市場；第三季經營數據勝預期，預計業績增長有不俗上望空間。
黃德几：百度集團(9888)
入場費：6,880元
買入價：125元
目標價：180元
止蝕價：113元
AI業務強勁增長、崑崙芯上市利好及政策支持，正推動百度股價上行，短期仍有進一步上升空間。
植耀輝：九興控股 (1836)
入場費：7,530元
買入價：15元以下
目標價：17元
止蝕價：13元
憧憬業績反彈，另外東南亞廠房營運效率有望持續改善，現價計及特別息，預期息率超過10厘。