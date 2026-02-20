恒生指數馬年開市　半日跌161點　 三桶油逆市向上(更新)

中東局勢再趨緊張，市場避險情緒再度升溫，美國三大指數下跌。恒指在馬年首個交易日（20日）低開48點，報26,657。恒指低開後，跌幅一度擴大至348點，低見26,356點，其後跌幅收窄，半日跌161點，報26,544點，成交917.55億元。國指跌17點，報9,016點；科指跌36點，報5,245點。

科技股拖累大市，騰訊（700）跌1.97%，報522.5元；美團（3690）跌1.77%，報80.6元；阿里巴巴（9988）跌3.75%，報148.9元；京東（9618）跌1.42%，報104.4元；百度（9888）跌5.67%，報129.8元；小米（1810）跌2.29，報35.82元；快手（1024）跌2.41%，報66.75元；網易（9999）跌3.2%，報181.3元。