恒生指數馬年首日跌292點　 百度跌逾6%　阿里跌近5%(更新)

中東局勢再趨緊張，市場避險情緒再度升溫，美國三大指數下跌。恒指在馬年首個交易日（20日）低開48點，報26,657。恒指低開後，跌幅一度擴大至348點，低見26,356點，其後跌幅收窄，半日跌161點，報26,544點。恒指午後跌幅曾收窄至不足百點，其後跌幅再度擴大，最終跌292點，收報26,413點，成交1,653.73億元。國指跌110點，報8,959點；科指跌156點，報5,211點。

科技股拖累大市，騰訊（700）跌2.06%，報522元；美團（3690）跌1.58%，報80.75元；阿里巴巴（9988）跌4.91%，報147.1元；京東（9618）跌1.98%，報103.8元；百度（9888）跌6.25%，報129元；小米（1810）跌3.55%，報35.36元；快手（1024）跌2.78%，報66.5元；網易（9999）跌4.27%，報179.3元。