BIZ勝派丨讓狗狗吃得有營溫飽 Airwallex助Buddy Bites管理資金鏈 達至兼顧業務與公益

本地寵物營養品牌Buddy Bites採用Airwallex一站式方案，簡化開支管理並實現對帳自動化，讓品牌能擴充業務並回饋貓狗社群。

「每賣兩公斤，捐贈一公斤。」本地寵物營養品牌Buddy Bites聯合創辦人Ryan Black以及其團隊，深明所有主子想狗狗食得開心健康，亦想藉業務回饋貓狗社群，旨在幫助亞洲各地收容所的貓狗提供優質營養的糧食，從此不用挨餓。香港出發，放眼海外，然而Buddy Bites的經營之途並非平坦，繁複的支付流程與緩慢的跨境轉帳，阻礙品牌的發展步伐。透過Airwallex企業信用卡與整合跨境收付於單一平台，管理環球資金，令品牌可專注業務擴張，同時貫徹寵物公益的理念。

為狗狗提供更好食物 非與銀行系統搏鬥 香港人寵愛有加，渴求為主子提供優質的營養產品，Buddy Bites致力搜羅與引進獲專業獸醫認可歐洲製造狗糧，建立便捷的網購體驗。時至今日，Buddy Bites已成功進軍新加坡，並鎖定台灣、韓國和日本為2026年的策略新市場。然而管理跨國供應鏈絕非易事，如產品採購涉及多個海外市場，品牌需處理頻繁的跨境支付，包括電匯緩慢與昂貴成本；支出管理零散也增加決策難度。Ryan坦言，「我們的使命是為狗狗提供更好的食物，而不是與銀行系統搏鬥。」他與團隊須嚴謹監控每一筆資金流向，消除營運煩惱，才能聚焦將香港的成功經驗複製到新市場。

Airwallex企業信用卡取代個人墊支 跟其他中小企一樣，Ryan及其團隊在初創起步階段均難以申請傳統企業卡，經常要以個人信用卡先行墊支公司營運開支，公私帳目混亂，久而久之增加會計入帳與核銷的行政成本。如今採用Airwallex企業信用卡，便可設定團隊成員發行虛擬卡來管理各類營運開支。團隊能夠「共享信用額度」，賦予員工即時進行必要採購的權力，兼可實時監控和自動對帳。關鍵的是，信用卡容許靈活運用港幣或美元的信用額度，從而節省高達4%的傳統企業信用卡的外幣交易手續費及匯率溢價

Airwallex亞太區總經理陳君洋(左)與Buddy Bites聯合創辦人Ryan Black。

整合收付與支援多種貨幣結算 跨境匯款成本大減 Buddy Bites的供應鏈遍布歐洲及紐西蘭，惟傳統銀行的跨境支付往往需時數個工作天才能結算，且每單伴隨著高昂的SWIFT手續費及不明確的匯率溢價，另外海外供應商亦要求預付貨款，削弱現金流彈性，這些隱形成本加重營運負擔。透過Airwallex整合環球收付於單一介面，可管理港幣、新加坡元及歐元等資金，並處理逾90種貨幣的換匯。收款方面，Shopify的結算款項會直接匯入多種貨幣結算的Airwallex全球收款帳戶，交易數據亦會自動同步至Xero。如今，品牌的跨境換匯成本大減八成，而且平台即時整合交易數據，精準掌握現金流全貌，為今年進軍亞洲市場提供堅實的決策基礎。

Airwallex亞太區總經理陳君洋認為，透過引入可信賴的合作夥伴，品牌能以更低成本快速布局對應機遇。「必要時迅速調整方向，將挑戰轉化為增長動力。」

ADVERTISEMENT 立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

(資訊)