藍籌業績步入高峰 憧憬滙控報捷

市場普遍對滙控及渣打的業績前景樂觀。(資料圖片)

港股正式踏入業績期，本周滙豐控股(005)及渣打集團(2888)齊齊放榜，而大行普遍看好兩銀行去年表現。市場目前預期，滙控去年稅前利潤或倒退約一成，但今年及明年前景看俏；至於渣打去年列帳基準除稅前溢利或有16%至25%增長。市場將關注兩大銀行去年的有形股本回報率及股東回報指引。

多隻藍籌將在本周公布成績表。滙控在周三派成績；百度集團(9888)、中電控股(002)、銀河娛樂(027)、港交所(388)、新鴻基地產(016)等將在周四放榜。另外，渣打集團將於本周二公布去年業績。