藍籌業績步入高峰 憧憬滙控報捷

港股正式踏入業績期，本周滙豐控股(005)及渣打集團(2888)齊齊放榜，而大行普遍看好兩銀行去年表現。市場目前預期，滙控去年稅前利潤或倒退約一成，但今年及明年前景看俏；至於渣打去年列帳基準除稅前溢利或有16%至25%增長。市場將關注兩大銀行去年的有形股本回報率及股東回報指引。
多隻藍籌將在本周公布成績表。滙控在周三派成績；百度集團(9888)、中電控股(002)、銀河娛樂(027)、港交所(388)、新鴻基地產(016)等將在周四放榜。另外，渣打集團將於本周二公布去年業績。
兩行本周放榜 派息料增加
券商目前預測滙控去年列帳除稅前利潤跌幅介乎7%至12%；列帳收入或升2%至3%，全年派息料介乎0.71至0.74美元，以首3年共派0.3美元計，即末期派息介乎0.41美元至0.44美元，按年增14%至22%，全年股息率最高4.3厘。
滙控去年10月宣布私有化恒生銀行，並因而停止回購3個季度，摩根大通估計集團會在2027年啟動回購，每年回購額約80億美元；摩根士丹利則估計，滙控今年會出手回購60億美元，明年再回購100億美元。另外，市場亦關注在美國聯儲局下半年進一步減息下，其淨息差及平均有形股本回報的指引。
至於渣打，券商料去年經營收入或有6%至7%增長，全年股息介乎0.44至0.53美元，即最多有四成增長，以中期分派0.123美元計，即末期或有0.317至0.407美元，大增最多45%。渣打近年財富管理收入增長亮麗，市場關注相關業務的持續動力，大摩則估計財富管理及市場業務收入或出現季度放緩。
港股ADR衝高 挑戰二萬七
大市方面，港股美國預託證券(ADR)在美國最高法院宣判對等關稅違憲後走高，綜合主要藍籌ADR表現，相當於恒生指數今日高開491點，至26,904點，挑戰二萬七。