金價走勢｜金價重上5100美元　港金所主席：今年第二或第三季有望挑戰6000美元

美國最高法院裁定，總統特朗普繞過國會加徵關稅屬不合法，特朗普隨即宣布引用《1974年貿易法》，在周二起徵收10%全球關稅，不足24小時後將新關稅提高至15%。在特朗普再打出「關稅牌」的同時，美國經濟數據遜預期，美元在周一（23日）亞洲交易時段走弱。現貨金連續數日維持在每盎司5,000美元水平後，周一亞洲交易時段重上每盎司5,100美元水平。較早時，現貨金報每盎司5,173美元。

香港黃金交易所主席張德熙表示，近日美伊局勢緊張，推動金價上升，認為金價經歷升勢後已打好根基，若最終發生戰爭，金價稍為調整後將再度向上，今年第二季或第三季有機會挑戰每盎司6,000美元。