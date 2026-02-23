Bitcoin｜新一輪關稅影響　比特幣再向下　跌穿6.5萬美元

美國最高法院裁定，總統特朗普繞過國會加徵關稅屬不合法。不過，特朗普隨即宣布引用《1974年貿易法》，在周二起徵收10%全球關稅，其後再將新關稅提高至15%。特朗普再打出「關稅牌」，再次引發市場憂慮華府政策不確定性。受關稅消息影響，比特幣再重挫，跌穿6.5萬關口。較早時報64,937美元。據加密貨幣數據平台CoinGlass統計，加密貨幣投資者在過去24時內，爆倉4.62億美元（約36億港元）。

Orbit Markets聯合創始人Caroline Mauron表示，加密貨幣市場依然脆弱，市場參與者觀望6萬美元的支持位。她提及，伊朗的地緣政治緊張局勢，以及美國關稅消息影響，正給市場帶來壓力。