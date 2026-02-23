財政預算案2026｜ 電動車「一換一」稅務寬免3月底屆滿後不再繼續 (持續更新)

財政司司長陳茂波周三向立法會提交新一份《財政預算案》。立法會會議於上午11時開始，屆時陳茂波將動議二讀《2026年撥款條例草案》，並介紹2026至27財政年度政府收支預算概要。發表當日，《財政預算案》演辭及其他有關資料會在相關網頁同步發放。

調高1億元以上的住宅物業交易印花稅 【13：08更新】陳茂波指，秉持「能者多付」的原則，將調高1億元以上的住宅物業交易印花稅稅率，由4.25%調高至6.5%，影響約0.3%的住宅物業交易，估計每年可增加約10億元收入。措施將於條例修訂草案獲通過後，追溯至明日開始生效

修訂《稅務條例》，以落實經合組織的方案，向年度總收入7.5億歐元或以上的大型跨國企業集團徵收全球最低稅和實施香港最低補足稅，預計由2027／28年度起，每年可為政府帶來約150億元額外稅收。

陳茂波：按計劃節省開支 公務員編制將削至約18.8萬個 【13:02更新】陳茂波表示，將按計劃推進「資源效率優化計劃」，在不影響綜援、公共福利金及法定開支的前提下，在20226／27及2027／28兩個年度，每年節省政府經常開支2%，即較2025／26年度分別再節省約78億及156億元的開支。

公務員編制在未來兩個財政年度，每年分別縮減2%，預計至今年4月1日，公務員編制將減至約18.8萬個職位。本屆政府任期內將累計削減超過1萬個職位。 2026／27年度的公務員薪酬調整，政府將按既定機制進行薪酬趨勢調查，並由行政長官會同行政會議在充分考慮六大因素後決定。

陳茂波：政府財政已有明顯改善 【12：55更新】陳茂波表示，過去一年，全力落實財政整合計劃，同時受惠於股票市場表現突出及經濟增長加快，令印花稅及利得稅較原來預算合共增加近500億元，2025／26年度的經營帳目提前恢復盈餘，綜合帳目計及發債淨所得則大致平衡。整體而言，政府財政已有明顯改善。

中期而言，在2026／27年度至2030／31年度期間，經營帳目將持續維持盈餘；非經營帳目則主要因為基建開支處於高水平，每年仍會出現赤字。由於基建項目是投資香港的未來，將適度增加發債以滿足這方面的資金需要。期內，預計財政儲備將逐步增至超過7,000億元。 陳茂波提及疫情期間，政府推出多輪大規模的逆周期措施以撐企業和保就業。這些措施雖然穩住了經濟民生，但亦導致出現數年的財政赤字。去年《財政預算案》提出強化財政整合計劃，通過嚴格控制政府開支增長、適度增加收入及整合政府財政資源，同時加大發債規模，致力將政府財政達致平衡。

陳茂波：預留40億支援大埔火災受影響人士 【12：50更新】政府已為大埔火災受影響人士提供全方位支援，亦剛公布後續的長遠居住安排，並為此預留40億元。 陳茂波表示，為減低樓宇維修工程的圍標風險，市建局下半年會推出加強版「招標妥」，除提供更嚴謹的預審名單外，亦為業主就聘請顧問和承建商提供專業意見及支援。此外，市建局會提供資助，鼓勵業主善用「招標妥」的收費服務。就這兩項措施，我們建議向市建局撥款共3億元。 發展局正全面檢視「樓宇更新大行動2.0」，制訂全新資助計劃，為此預留30億元；亦會撥款10億元延續「優化升降機資助計劃」，為業主提供資助。

陳茂波：政府正推展一系列鐵路、主要幹道和智慧綠色集體運輸系統 【12：48更新】陳茂波表示，正推展一系列鐵路、主要幹道和智慧綠色集體運輸系統項目，形成「八縱八橫」的佈局。當中，中九龍繞道（油麻地段）已通車，餘下的九龍灣段工程預計年底完成，屆時油麻地往來將軍澳只需約12分鐘。鐵路方面，古洞站、東涌線延線、洪水橋站、屯門南延線，以及小蠔灣站等項目，將於明年起陸續落成。 正爭取北環線主線和支線在2034年或之前同步開通。至於港深西部鐵路（洪水橋至前海段），預計明年為詳細設計及建造工程招標，目標在二零三五年開通。

此外，位於洪水橋／厦村新發展區的智慧綠色集體運輸系統項目，預計今年招標。我們亦全速進行北都公路的勘查研究，將優先推展新田段，目標是在明年為主體建造工程招標，爭取在2036年或之前開通。

陳茂波：未來5年賣地表包括9幅住宅用地 【12：45更新】陳茂波表示，未來5年，會準備可供興建約9.8萬個私營房屋單位的土地。來年賣地表包括九幅住宅用地，加上鐵路物業發展、市區重建局（市建局）及私人發展和重建項目，預計全年的潛在土地供應可供興建約2.2萬個單位。陳茂波特別強調，用地的具體推售安排，會審慎參考市場和其他情況按季公布，讓市場平穩發展。

考慮到非住宅物業市場空置率、現時及未來供求情況，政府來年繼續不推售一般商業用地。

陳茂波：正全速推展北都 首個片區現正招標 【12：37更新】陳茂波表示，北都對促進香港社會和經濟發展及提升競爭力至為重要。政府正全速推展北都，為房屋、創科和產業發展提供空間。 陳茂波指，首批新田科技城的創科用地及洪水橋的大學用地，將於年內完成平整，下年度會向立法會申請撥款，以啟動牛潭尾新發展區和新田科技城第一期第二階段發展的土地平整及基建工程，以及古洞北政府聯用綜合大樓等項目。

陳茂波提及，上月成立的洪水橋產業園有限公司將通過直接參與和公私營合作，發展和營運洪水橋約23公頃產業用地以加速產業導入，以及計劃向立法會申請注資100億元作為起始資金，以支持公司初期營運和發展需要，讓其在年中投入運作。 陳茂波表示，以創新思維加速北都發展，包括以「片區」模式加快新發展區的批地，首個洪水橋／厦村「片區」項目現正招標；就地價繳付引入彈性安排，例如容許以政府擬收回的北都土地抵銷部分地價，以及分期支付地價等。這些措施，連同按實際興建樓面面積及選定用途釐定補地價金額的「按實補價」、提供較長年期的政府租約等，可緩減企業開發土地的現金流壓力和不確定因素。

政府將於短期內就加快北都發展專屬法例的建議諮詢公眾，目標在年中提交條例草案。此外，北都專案監督辦公室將加強協調，並訂明審批期限，加速推進北都大型私人項目的發展，有關行政安排亦適用於北都以外的項目。

陳茂波：電動私家車的首次登記稅寬減 在3月底屆滿後不再繼續 【12：39更新】陳茂波表示，會繼續推動電動車的使用。當中電動商用車、電動電單車，以及電動機動三輪車的首次登記稅繼續獲全數豁免2028年3月底。 陳茂波指，考慮到現時電動私家車技術成熟、供應充足、車款選擇增加和價格逐漸下調，電動私家車已具備市場競爭力，電動私家車的首次登記稅寬減，包括「一換一」計劃，在3月底屆滿後不再繼續。環境及生態局稍後會公布有關詳情。

運輸署表示，現行的汽車首次登記程序維持不變，於四月一日或以後提交首次登記申請的電動私家車將不再享有首次登記稅寬減。政府會實施一次性的安排，在2月25日或之前已訂購的電動私家車、或已由車主安排付運來港自用的電動私家車，如未及於4月1日前辦理首次登記，但相關的本地註冊分銷商、註冊進口者或車主向運輸署提交所需證明文件，申請按調整前的寬減額繳付汽車首次登記稅，而有關申請經運輸署核實批准，該電動私家車仍可享修訂前的首次登記稅寬減額。

本地註冊分銷商、註冊進口者或車主必須於2027年2月24日或之前提交申請，方可按上述一次性的安排，以調整前的寬減額繳付汽車首次登記稅。

陳茂波：發展區域知識產權貿易中心 【12:27更新】陳茂波表示，會完善稅務及制度配套、培育人才、發揮專業服務優勢，推動知識產權交易及融資，助力經濟發展。 陳茂波指，就購買知識產權或其使用權的資本開支扣稅安排諮詢業界，計劃年內提交條例修訂草案。降低成本可促成更多相關交易，有利知識密集型產業發展，鞏固香港作為區域知識產權貿易中心的地位。

陳茂波表示，已預留2,800萬元予香港技術與創新支持中心，讓其以國標為基礎，向創科企業提供專利質素分析，以及落實為期2年的「專利估值先導支援計劃」，協助創科企業為專利資產估值。 開辦「知識產權學院」，提供與資歷架構掛鈎的在職培訓，目標今年底啟動。為此已預留5,200萬元。

陳茂波：推出「體育爭議解決先導計劃」 發展本港為國際體育爭議解決中心 【12:22更新】陳茂波表示，已推出「體育爭議解決先導計劃」，推動發展本港成為國際體育爭議解決中心。

律政司正籌備興建香港國際法律事務大樓，將其打造成國際法律樞紐的新地標，匯集香港國際法律人才培訓學院總部、國際法律及爭議解決服務機構等。工程前期工作年內開展，亦會繼續吸引國際法律及爭議解決服務機構在香港設立辦事處，其中國際統一私法協會(UNIDROIT)今年在香港設立亞太地區聯絡辦公室。 律政司去年底正式啟動的香港專業服務出海平台，組織跨專業服務團隊支持內地企業以香港作為首選平台出海。

陳茂波：資助約3,400萬元 加速香港船隊綠色轉型

【12:20更新】陳茂波表示，為發展香港成為綠色船用燃料加注及貿易中心，政府將減免使用或運載綠色燃料船舶的港口費，鼓勵更多船舶在港加注，以及向在港註冊的綠色燃料船舶提供優惠，加速香港船隊綠色轉型，涉及的政府資助約3,400萬元。政府年內會修例提供更多錨地作綠色燃料加注。 陳茂波提及，洪水橋／厦村新發展區與前海合作區對接，將是北都的現代服務業中心。政府在該區已預留約32公頃土地發展現代物流圈，年內將就第一幅用地邀請業界提交發展意向書。

陳茂波：二號客運大樓離境設施於5月啟用 【12:15更新】香港國際機場去年貨運量突破500萬公噸，客運量達6,100萬人次，按年上升近一成半。二號客運大樓離境設施將於5月啟用，顯著提升機場的整體運力。 機管局積極為「SKYTOPIA」招商引資，相關發展項目包括亞洲國際博覽館二期、藝術品倉儲、遊艇港灣等。

陳茂波：繼續通過「中小企融資擔保計劃」提供信貸擔保 【12:13更新】陳茂波提及網購普及和消費模式改變，對部分行業帶來挑戰。政府正優化各項措施，提升中小企的競爭力。

陳茂波指，「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」（「BUD專項基金」）一直深受企業歡迎。政府會向基金注資二億元，將「申請易」的資助上限提高至每宗十五萬元，並為企業應用AI提供更針對性資助。 陳茂波表示，政府繼續通過「中小企融資擔保計劃」為企業提供信貸擔保，已把八成擔保產品的申請期延長至2028年3月底，同時將「還息不還本」安排的申請期延長至今年11月中，計劃下的總信貸保證承擔額將增加200億元。

陳茂波：建立香港黃金中央清算系統

【12:06更新】陳茂波表示，繼年初與上海黃金交易所簽訂合作協議，並建立香港黃金中央清算系統，將研究為在港進行黃金交易及結算的合資格機構提供稅務優惠；協助業界成立行業協會，匯聚資源、加強推廣，並拓展與海內外業界的聯繫；以及協助業界了解黃金市場最新發展和掌握相關技能，並建立培訓架構。

陳茂波：下月發出首批穩定幣發行人牌照 【12:03更新】政府發表了第二份數字資產政策宣言，通過建立整全的監管框架，將香港發展為全球數字資產創新中心，年內會提交條例草案，就數字資產交易及託管等服務提供者訂立發牌制度。

香港已實施法幣穩定幣發行人發牌制度，將在下月發出首批牌照。政府及金融監管機構會繼續促進持牌發行人在合規和風險可控的情況下，探索更多應用場景。

陳茂波：實施「打風不停市」 帶來約25億元印花稅 【12:00更新】陳茂波提及，港交所2024年9月實施「打風不停市」安排以來，有7個交易日在惡劣天氣下如常開市，確保了市場流動性，並帶來約25億元印花稅收入。 陳茂波表示為持續優化證券市場，吸引發行人和提升市場效率，港交所將推進以下工作：

在第一季就修訂「同股不同權」企業上市要求、便利海外發行人第二上市、優化首次公開招股流程，以及為生物科技和特專科技公司申請上市提供更多彈性等諮詢市場

上半年落實完善結構性產品上市框架，以及就推動「T+1」結算周期的具體實施方案諮詢市場

改革證券市場每手買賣單位，以及聯同證監會和業界在年内推出無紙證券市場制度

陳茂波：「十五五」規劃推進人民幣國際化 【11:57更新】陳茂波表示，「十五五」規劃建議提出推進人民幣國際化，提升資本項目開放水平。香港會發揮獨特優勢，積極配合國家發展策略具體措施包括：

人民幣業務資金安排的總額度在月初倍增至2,000億元人民幣，有助推動金融機構便利企業和客戶在貿易及跨境業務等更廣泛使用人民幣

推動人民幣與其他區內貨幣實現更便捷的外匯報價及交易，減低交易成本

定期發行不同年期的人民幣債券，以豐富離岸人民幣市場產品和完善離岸人民幣債券收益率曲線

聯同業界積極拓展離岸人民幣利率曲線的構建，研究強化短中期利率市場價格發現功能的具體措施

吸引高質量發行人增加在香港發行人民幣債券，開拓新興市場，促使更多跨境人民幣交易在港進行

陳茂波：港投公司累計投資超過190個項目 【11:49更新】陳茂波表示，港投公司營運至今，累計投資超過190個項目，主要包括生命科技、新能源及綠色科技等範疇，其中10間企業已在港上市，另有超過20間正籌備今年上市。港投公司每1元的投資成功帶動超過8元的長期資本跟投。考慮到港投公司620億元的起始資金已大致分配，將會適時注資，進一步推動創科發展和產業羣聚。

陳茂波：積極引導本地生產商轉向智能製造 【11:33更新】陳茂波表示，積極引導本地生產商轉向智能製造，技術包括物聯網、實時數據、應用數據分析、先進人機界面，以及機械人技術等。「新型工業化資助計劃」已支持超過120條新智能生產線，帶動超過10億元私人投資。此外，「新型工業加速計劃」鼓勵企業在港設立高端智能生產設施，至今已支持4個項目，涉及總投資約25億元，當中超過七成為私人投資。

政府將於年內推出「新型工業菁英企業培育計劃」，重點扶持對本港新型工業發展有貢獻的高增長企業，為香港培育新興和未來產業企業。政府致力落實與國家工業和信息化部簽署的《關於發展新質生產力推進新型工業化的合作協議》，促進產業合作，會預留約2.2億元，在港建設首個境外的國家製造業創新中心。 香港微電子研發院的第三代半導體芯片技術研發與試產的中試線，年內將投入運作，可促進本地芯片研發和產業升級。此外，「新型工業加速計劃」已支持兩間發展半導體芯片技術及設備的企業，總投資超過十五億元。

陳茂波表示，就香港新型工業中長期發展進行研究，包括新興和未來產業，目標是加速推進香港新型工業化，發展新質生產力，融入國家新型工業化整體佈局，為經濟注入新動能。

陳茂波：已完成首階段修例 為低空經濟發展奠定基礎 【11:45更新】陳茂波表示，政府已完成首階段修例，並將完善民航法例與監管框架，為低空經濟長遠標準化發展奠定基礎。首批「監管沙盒」的三十二個項目已在指定航線進行測試。部分無人機應用場景，例如大廈管理及巡查，已進入實際運作。

上半年起將分階段推行無人機交通管理系統、多用戶共享平台、跨境航線及載人飛行器等應用，亦正與內地積極探討開展跨境物流試飛項目。 陳茂波提及，「十五五」規劃建議提出加快建設航天強國，國家航天局亦提出推動商業航天企業有序出海。香港可協助內地航天產業與全球市場對接，並提供科研、融資、風險管理及法律等專業服務，以及已要求港交所檢視相關上市規定，便利和吸引更多航天企業來港上市。 陳茂波指，政府在InnoHK下成立香港太空機械人與能源中心，參與國家嫦娥八號任務。該中心研發的多功能月面作業機械人，已進入航天器初樣測試階段，這技術可望拓展至地面應用。「創新及科技基金」亦提供逾1億元，支持大學6個研發項目。此外，基金支持的香港中文大學「港中大一號」衞星，已成功發射並進入預定軌道。

政府在保障道路安全的前提下，正加速自動駕駛無人化、規模化發展，達致商業營運，並推動業界以香港平台開拓海外市場。「航天走廊」自動駕駛運輸系統預計年內啟用，是首個在港商業營運的項目。 陳茂波指，香港與大灣區緊密的經濟融合，為跨境科研合作、技術轉移及新興和未來產業發展帶來機遇。政府將檢視並優化研發開支的稅務安排。

陳茂波：向立法會申請注資河套園區及新田科技城 【11:39更新】陳茂波指，會通過河套香港園區和新田科技城等重點建設，推動科技創新與產業創新深度融合。

陳茂波表示，要實現北都成為國際創科新城的願景，其中一個關鍵在於釋放區內未充分開發的私人土地潛力，將其轉化為產業空間與配套設施，從而為實體經濟和產業加速發展提供堅實支撐，正研究進一步推動在北都持有土地的發展商，聯同科技或先進製造企業向政府提出合作發展方案。 陳茂波提及，河套香港園區第一期首批落成的兩座大樓已有超過60間企業落戶，出租率約八成。第二期規劃亦已完成，兩期將合共提供200萬平方米的樓面。他指，會向立法會申請注資一百億元予園區公司以加速園區發展，包括引入市場力量加快發展第一期餘下地塊；提供重要基礎設施；進一步加強對初創企業的支持，以及成立創投基金。

陳茂波指，新田科技城是河套的延伸，與河套香港園區形成上中下游協同發展，構建完整的產業生態圈，將成立專屬公司推動開發新田科技城，並向立法會申請注資100億元起始資金，同時帶動市場資源提速發展。 陳茂波補充，正爭取在深港兩個園區實現人員、物資、資金及數據的便捷流動，並與內地研究制訂科研數據及生物樣本「過河」的具體實施方案，例如以「白名單」、「綠色通道」等機制簡化進出手續和審批程序。

陳茂波：向「中醫藥發展基金」注資5億元

【11:29更新】陳茂波表示，《中醫藥發展藍圖》勾劃香港中醫藥發展願景，推動中醫藥全方位、高質量及高水平發展。我們將向「中醫藥發展基金」注資5億元，就策略性主題進行研究、培訓及國際推廣。他又指，新落成的香港中醫醫院及政府中藥檢測中心大樓已投入服務，有助推動中醫藥服務發展、科研創新及標準制訂，向國際展示中醫藥的優勢。 陳茂波表示，「國際臨床試驗學院」將於明年成立，貢獻國家生物醫藥技術「引進來、走出去」，助力香港發展成為國際醫療創新樞紐；河套香港園區的粵港澳大灣區國際臨床試驗所已與深圳園區建立協作平台，提供一站式臨床試驗支援、匯聚科研人員、整合數據庫，推動生物醫藥及疫苗研發。

陳茂波指，政府去年底成立真實世界研究及應用中心，支援醫藥企業，並加快創新藥械打進內地及國際市場，為國家藥品監管科學體系作出貢獻。 陳茂波提及正積極推進生命健康科技的上中下游協同發展：上游研發方面，我們會以「1+3」的模式推進，即河套深港科技創新合作區香港園區（河套香港園區）的生命健康研發總院，加上三所由大學籌建的分院。此外，InnoHK亦有多所研發中心；中游成果轉化方面，「產學研1+計劃」已支持十五個項目；下游產業方面，三大創科園區已匯聚近500間相關企業和機構，生態蓬勃。

陳茂波：新增共27個與STEAM相關的學士學位 包括AI數據科學等 【11:24更新】陳茂波表示，會成立並主持「AI+與產業發展策略委員會」，為AI帶動產業轉型及發展訂定策略，創造有利條件，並邀請專家、學者、企業及園區公司等參與，初期將聚焦生命健康及具身智能。 陳茂波提及，將邀請不同公營機構聯同科技企業及大專院校，籌辦AI應用學習課程、講座及比賽，以提升學生、青年及公眾對AI的認知和運用技能，以及負責任地使用AI，將為此撥款5,000萬元。 自2025/26起的三個學年，各資助大學將新增共27個與STEAM相關的學士學位課程，包括AI、創意產業、數據科學等。自資專上院校方面，由2027/28八學年起，AI相關課程將優先列入「指定專業／界別課程資助計劃」。職業訓練局高級文憑課程的必修資訊科技單元亦會涵蓋AI的應用。

在基礎研發層面，InnoHK創新香港研發平台(InnoHK)目前已累計資助十六間聚焦AI與機械人的實驗室；政府推出的三十億元「人工智能資助計劃」，已批出近三十個涉及大語言模型、新材料、生物醫學等領域的科研項目，以及正積極對接國家「人工智能+」行動。 金管局與數碼港剛開展第二期沙盒測試，重點探索「以AI對抗AI」，推動銀行業更安全及負責任地應用AI。 陳茂波提及，沙嶺數據園區將進一步提升整體算力規模，項目可提供25萬平方米樓面面積，招標結果將於短期內公布。

【11:19更新】物價方面，陳茂波表示，隨着本地經濟持續擴張，今年通脹預計略高於去年，預測今年基本通脹率和整體通脹率分別為1.7%和1.8%。 本屆政府致力擴充經濟容量和提升競爭力，加快發展北部都會區，以人才和創科驅動增長，因地制宜發展新質生產力，推動經濟高質量發展。 陳茂波指，預測香港經濟在2027年2030年間，平均每年實質增長3%，基本通脹率為平均每年2%。

【11:16更新】陳茂波表示，AI等新科技的投資繼續帶動相關產品需求，支持亞洲貿易活動進一步擴張。市場普遍預期美國息口會再下調，有助提振投資信心。國際貨幣基金組織預測今年環球經濟溫和增長。受惠這些因素，香港貨物出口預料會保持可觀增長；服務輸出亦因訪港旅客數目及金融服務需求上升而繼續增加。

內需方面，陳茂波指，內需有望穩步增長。勞工市場平穩及市民收入上升，將推動私人消費；營商氣氛改善，以及減息預期，均利好資產市場及投資活動。然而，國際大環境錯綜複雜。主要先進經濟體反覆的經貿政策，繼續為全球貿易帶來不確定性。倘若美國減息步伐較預期慢，現時環球金融市場的樂觀情緒或會受影響。 陳茂波指，綜合對目前環球和本地經濟形勢的研判，我們預測今年香港經濟增長2.5%至3.5%。

【11:11更新】陳茂波表示，新一份預算案的主題為創科驅動、金融賦能；多元發展、關愛惠民。陳茂波提及，今年是「十五五」開局之年，要以創新思維對接好「十五五」規劃，因地制宜培育新質生產力，並以內聯外通、人才匯聚的優勢助力企業開拓新市場，並預期今年香港經濟勢頭持續良好。

陳茂波指，科技變革及人工智能(AI)發展迅速，帶動新一輪投資熱潮和產品需求；亞洲尤其是中國，是推動環球經濟增長的重要引擎；加上美國自去年九月重啟減息，支持投資與資本市場表現。國際貨幣基金組織估計2025年全球經濟增長3.3%，與2024年增幅相若。 陳茂波指，去年香港經濟蓬勃，對外貿易強勁，私人消費回升，固定投資增長提速，全年整體經濟增幅為3.5%，連續三年上升。受惠於電子相關產品需求強勁，香港整體貨物出口實質增長12%，其中往內地和東盟的升幅尤其可觀。

服務輸出上升6.3%。訪港旅客顯著上升12%，跨境金融服務及運輸量持續增長。 內部需求方面，私人消費開支去年第二季扭轉跌勢，全年回升1.7%。隨着經濟持續擴張和住宅物業市場回暖，整體投資開支增長加快至4.3%。 勞工市場下半年漸趨平穩。第四季經季節性調整的失業率為3.8%。就業收入持續增長，第四季全職僱員每月就業收入中位數按年上升4.2%。 通脹保持輕微。撇除政府一次性措施，去年基本通脹率為1.1%。 股票市場表現亮麗，恒生指數全年上升28%，平均每日成交額增加九成至2,500億元，創下歷史新高。新股上市集資額較2024年增加兩倍多至超過2,800億元，高踞全球第一。

住宅物業價量齊升，交投自去年三月起持續活躍，全年成交量上升至近6.3萬宗，是四年新高。樓價全年上升3.3%，結束前三年跌勢；租金亦上升4.3%。非住宅物業成交量反彈，租金及價格跌幅收窄。

陳茂波發表新一份財政預算案之後，當日下午3時會舉行記者會。陳茂波日前在網誌表示，今年《財政預算案》的封面顏色為紫色，寓意在瞬息萬變的外部環境中，香港經濟內生動力不斷增強。

演辭文本在20個民政諮詢中心派發 《財政預算案》演辭文本和摘要單張，會在《財政預算案》發布後在民政事務總署轄下20個民政諮詢中心派發，包括分別位於長洲、梅窩和東涌的3個離島民政諮詢中心，以及其餘17區的民政諮詢中心。多個地方亦會在《財政預算案》發布後派發摘要單張，包括17座政府辦公大樓、7間公共圖書館、5間博物館、10個勞工處勞資關係科分區辦事處、10個勞工處就業中心、3個行業性招聘中心，以及全港各區共69個公共屋邨商場。