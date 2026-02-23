睿盛銀行：中美AI差距縮窄 內地科技股有望成美科技股替代選擇

睿盛銀行發布2025年上半年市場展望，該行預料美國關稅議題、中期選舉等不確定性因素將繼續影響主球市場，該行目前對歐、美、日本、新興市場股票給予「中性」評級，整體方面則看好中國市場表示。睿盛銀行新加坡分行聯席主管兼亞洲首席投資官Thomas Rupf指出，中國股市相較美國仍有很大估值折讓，市盈率約14倍至15倍，低於美國25倍的市盈率，同時中國股市預期獲利成長14至15%，亦優於美國的12%。

Thomas Rupf表示，中國及香港市場隨著市場廣度的恢復，獲利可見度逐步改善，在AI發展方面，中國在過去兩年快速追近美國，料電力成本低、未來發電容量大幅領先將有利其長期競爭優勢，中國科技股可作為美國科技股的替代選擇。他又指出，目前亞洲GDP大約有2個百分點來自AI相關投資，而台灣去年成長8%的其中6%來自AI，料相關趨勢有望持續，但增速將會放緩。