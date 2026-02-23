睿盛銀行：中美AI差距縮窄 內地科技股有望成美科技股替代選擇

睿盛銀行發布2025年上半年市場展望，該行預料美國關稅議題、中期選舉等不確定性因素將繼續影響主球市場，該行目前對歐、美、日本、新興市場股票給予「中性」評級，整體方面則看好中國市場表示。睿盛銀行新加坡分行聯席主管兼亞洲首席投資官Thomas Rupf指出，中國股市相較美國仍有很大估值折讓，市盈率約14倍至15倍，低於美國25倍的市盈率，同時中國股市預期獲利成長14至15%，亦優於美國的12%。
Thomas Rupf表示，中國及香港市場隨著市場廣度的恢復，獲利可見度逐步改善，在AI發展方面，中國在過去兩年快速追近美國，料電力成本低、未來發電容量大幅領先將有利其長期競爭優勢，中國科技股可作為美國科技股的替代選擇。他又指出，目前亞洲GDP大約有2個百分點來自AI相關投資，而台灣去年成長8%的其中6%來自AI，料相關趨勢有望持續，但增速將會放緩。
Thomas Rupf同時亦提醒，市場目前仍集中在少數幾間科技領導者手中。對硬體和人工智慧資本支出周期的過度依賴限制了市場整體上漲空間，建議投資者維持選擇性投資，避免廣泛配置指數。睿盛銀行集團首席投資官兼國際業務主管Felix Brill則補充指，醫療健康板塊近年受惠AI發展，大幅提升了醫療技術研發效率，認為其具備長期投資價值。
針對美國最高法院裁定特朗普的全球關稅政策無效，Felix Brill表示，相關事件或對市場造成巨大混亂。對於美元走勢，Felix Brill料美元短期可能會出現反彈，惟長遠而言仍繼續走弱。另外，Felix Brill預計聯儲局短期內不會減息，惟全年仍有望減息兩次。
黃金在過去一年大漲逾70%，Felix Brill表示預期避險需求持續，惟全年而言未必是表現最佳的資產。該行對黃金及債券同樣給予「中性」評級，而債券當中的新興市場債券則給予「超配」評級。