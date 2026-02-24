科技股領跑！恒指亢奮重越二萬七 今迎北水

港股重越二萬七！美國總統特朗普去年公布的對等關稅被美國最高法院裁定違憲後，令市場氣氛獲得提振，恒生指數昨最多曾大升743點，收市仍大升668點或2.5%，報27,081點。大市昨日成交額1,730億元，今日A股農曆新年長假後復市，A股休市期間港股累漲514點，港股通亦同步「開閘」，市場聚焦內地投資者取態。
科技股成昨日升市火車頭，「ATMXJ」全數報捷，阿里巴巴(9988)大升3.5%；騰訊控股(700)漲3.1%；美團(3690)走高5.3%，為昨日第二大升幅藍籌；京東集團(9618)揚3.6%元；小米集團(1810)則升3.4%。另外，百度集團(9888)亦有3.3%進帳。
另一方面，在國際現貨金價重上每安士5,100美元的帶動下，金礦股亦集體走高，紫金礦業(2899)全日大升5.3%，為表現最好藍籌，招金礦業(1818)、山東黃金(1787)、靈寶黃金(3330)、中國黃金國際(2099)及赤峰黃金(6693)升幅介乎半成至8%。
對等關稅違憲 花旗看好出口股
花旗報告指，美國對等關稅違憲的判決對內地出口商屬好消息，在美國銷售業務佔比高的公司，應該最受惠，該行看好創科實業(669)、神州控股(861)及九興控股(1836)受關稅影響不大，且有高息誘因。
澳門博彩收入 馬年開局料強勁
內地農曆新年長假結束，花旗昨發表報告指，按其觀察澳門博彩收入在馬年開局表現強勁，高端中場平均每位玩家賭注創下紀錄創新高，料達29,625元，較去年春節增13%；平均百家樂最低下注為2,347元，增長5%，反映大眾玩家消費正復甦。花旗因而估計，本月澳門博彩總收入或高達200億澳門元，首兩個月合併增長或有12%。
花旗續看好濠賭股，當中最看好銀河娛樂(027)，其次為永利澳門(1128)，緊接為金沙中國(1928)。濠賭股昨以銀娛表現最佳，全日升3.2%，金沙中國則升1.4%，永利澳門走高0.7%。