科技股領跑！恒指亢奮重越二萬七 今迎北水

港股重越二萬七！美國總統特朗普去年公布的對等關稅被美國最高法院裁定違憲後，令市場氣氛獲得提振，恒生指數昨最多曾大升743點，收市仍大升668點或2.5%，報27,081點。大市昨日成交額1,730億元，今日A股農曆新年長假後復市，A股休市期間港股累漲514點，港股通亦同步「開閘」，市場聚焦內地投資者取態。

另一方面，在國際現貨金價重上每安士5,100美元的帶動下，金礦股亦集體走高，紫金礦業(2899)全日大升5.3%，為表現最好藍籌，招金礦業(1818)、山東黃金(1787)、靈寶黃金(3330)、中國黃金國際(2099)及赤峰黃金(6693)升幅介乎半成至8%。

對等關稅違憲 花旗看好出口股

花旗報告指，美國對等關稅違憲的判決對內地出口商屬好消息，在美國銷售業務佔比高的公司，應該最受惠，該行看好創科實業(669)、神州控股(861)及九興控股(1836)受關稅影響不大，且有高息誘因。

澳門博彩收入 馬年開局料強勁