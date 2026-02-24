恒生指數半日跌523點　失守兩萬七　美團跌逾4%(更新)

中東局勢緊張，加上美國的關稅政策不明朗，美股三大指數齊跌。港股昨日升668點後，恒指今日（24日）回吐，低開168點，報26,913點，失守兩萬七。恒指低開後，跌幅隨即擴大，曾一度跌558點，低見26,523點，半日跌523點，報26,558點，成交1386.79億元。國指跌190點，報9,007點；科指跌127點，報5,258點。
科技股向下，騰訊（700）跌3.44%，報519.5元；美團（3690）跌4.77%，報80.95元；阿里巴巴（9988）跌2.96%，報147.7元；京東（9618）跌0.19%，報107.3元；百度（9888）跌3.08%，報129.1元；小米（1810）跌1.86%，報35.88元；快手（1024）跌3.79%，報65.95元；網易（9999）跌0.71%，報181.1元。
滙控（005）跌1.47%，報133.9元；渣打（2888）公布業績去年稅前多賺16%，以及派發末期息49美仙，股價升1.3%，報194.5元
泡泡瑪特（9992）跌3.87%，報238.8元。
金價回穩，紫金礦業（2899）跌2.27%，報43.9元；紫金黃金國際（2259）升1.75%，報232.8元。