熱門搜尋:
財政預算案2026 二手樓 委內瑞拉 安全帶 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
財經
出版：2026-Feb-24 10:11
更新：2026-Feb-24 12:30

恒生指數半日跌523點　失守兩萬七　美團跌逾4%(更新)

分享：
恒生指數低開55點，報27,210點。(資料圖片)

恒生指數低開168點，報26,913點。(資料圖片)

adblk4

中東局勢緊張，加上美國的關稅政策不明朗，美股三大指數齊跌。港股昨日升668點後，恒指今日（24日）回吐，低開168點，報26,913點，失守兩萬七。恒指低開後，跌幅隨即擴大，曾一度跌558點，低見26,523點，半日跌523點，報26,558點，成交1386.79億元。國指跌190點，報9,007點；科指跌127點，報5,258點。

科技股向下，騰訊（700）跌3.44%，報519.5元；美團（3690）跌4.77%，報80.95元；阿里巴巴（9988）跌2.96%，報147.7元；京東（9618）跌0.19%，報107.3元；百度（9888）跌3.08%，報129.1元；小米（1810）跌1.86%，報35.88元；快手（1024）跌3.79%，報65.95元；網易（9999）跌0.71%，報181.1元。

adblk5

滙控（005）跌1.47%，報133.9元；渣打（2888）公布業績去年稅前多賺16%，以及派發末期息49美仙，股價升1.3%，報194.5元

泡泡瑪特（9992）跌3.87%，報238.8元。

金價回穩，紫金礦業（2899）跌2.27%，報43.9元；紫金黃金國際（2259）升1.75%，報232.8元。

ADVERTISEMENT

立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務