恒生指數跌491點　失守兩萬七　渣打績後逆市升3% (更新)

中東局勢緊張，加上美國的關稅政策不明朗，美股三大指數齊跌。港股昨日升668點後，恒指今日（24日）回吐，低開168點，報26,913點，失守兩萬七。恒指低開後，跌幅隨即擴大，半日跌523點，報26,558點。恒指午後進一步向下，曾一度最多跌601點，低見26,480點，其後跌幅稍微收窄，最終跌491點，收報26,590點，成交2,509.92億元。國指跌189點，報9,007點；科指跌114點，報5,270點。

科技股向下，騰訊（700）跌3.35%，報520元；美團（3690）跌4.24%，報81.4元；阿里巴巴（9988）跌2.76%，報148元；京東（9618）跌1.12%，報106.3元；百度（9888）跌2.63%，報129.7元；小米（1810）跌2.24%，報35.74元；快手（1024）跌2.77%，報65.65元；網易（9999）跌1.65%，報179.4元。