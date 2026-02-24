巴拿馬政府下令接管長和旗下兩座港口　長和重申裁決及接管行動均不合法

巴拿馬政府周一（23日）公布，接管由長和（001）在當地營運的兩個港口，並正式撤銷長和的特許經營權合約。 巴拿馬最高法院上月裁定，長和旗下巴拿馬港口公司（PPC）的港口特許經營合約違憲。巴拿馬海事管理局已按指示接管兩個港口的設施，包括起重機、車輛、電腦系統等設備。巴拿馬總統穆利諾表示，會確保港口未來可持續和穩定運作。 長和：巴拿馬政府需承擔損失 長和發聲明指，巴拿馬政府於當地時間周一（23日）採取行動，派員進入由旗下公司巴拿馬港口公司營運的巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港，接管港口的行政及營運權，並禁止巴拿馬港口公司代表進入。

長和重申，該裁決、巴拿馬總統頒布之行政法令、撤銷巴拿馬港口公司之特許經營權，以及強行接管兩個貨櫃碼頭，屬不合法。巴拿馬政府須就其所採取之強行沒收行動而引致之一切損害及損失承擔責任。 長和強調，巴拿馬港口公司與集團將繼續就該裁決及強行接管港口之行動，以及巴拿馬港口公司之特許經營權被迫終止之事宜諮詢法律顧問意見，研究所有可行途徑，包括對巴拿馬共和國及其代理人，以及與其串通的第三方訴諸進一步的國內及國際法律程序，並就此事宜保留一切對相關方追究之權利。

長和補充，巴拿馬政府的行動迫使巴拿馬港口公司，已於23日起被迫終止運作在巴拿馬的2個港口。 港府：敦促巴拿馬政府尊重合約精神 商務及經濟發展局局長丘應樺向巴拿馬駐港總領事提出嚴正抗議，並強調會堅定支持和維護香港企業在海外的合法權益。 特區政府發言人重申，巴拿馬最高法院早前裁定該公司經營的兩個巴拿馬港口違憲一事，完全是罔顧事實，背信棄義，並敦促巴拿馬政府尊重合約精神。 據報由馬士基及MSC暫管兩港口 據彭博引述當地媒體報道，馬士基旗下的APM Terminals將在過渡期間運營其中一座港口，而地中海航運公司（MSC）的當地子公司將運營另一座港口，直至通過新的招標程序簽署新合同。

長和早前表示，已通知馬士基，在未經長和同意下接管兩碼頭將對長和造成損害，並引發對APM Terminals的法律行動。集團告誡第三方，切勿就兩碼頭的營運串通參與任何不合法的行動。