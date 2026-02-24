FM財自 | 長假後A股升港股挫的原因

Trump去年施行的關稅上周五被裁定違法後，港股夜期上升，雖然周六Trump又改口為15%的法定上限水平。昨天（0223）恒指仍然日中升逾700點，收市升668點，儘管當時美指期貨正下跌，然而市場憧憬的是隔天（0224）A股長假期後復市的高開幅度，多於關稅消息的改變。港股狂升之餘，投資人難掩興奮之情，紛紛發帖分享自己港股有貨，有倉，繼續看好農曆年後的港股云云。

然而昨天的我卻在懷疑，是否就此重回升浪？

首先過去10年的農曆年後，會在農曆年後先跌後走高的，只有2016年，而當年是延續一段跌浪的終點而逆轉向上。今年農曆年後並不是這節奏，反而過去10年當中有3年是在農曆年首兩個交易日過後見頂，終結升浪開始跌浪。