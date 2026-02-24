熱門搜尋:
出版：2026-Feb-24 15:03
更新：2026-Feb-24 15:03

MPF｜GUM：強積金2月人均暫賺336元

20120731 LCT1213香港人口推算配相 林振東攝

強積金顧問公司GUM公布，截至2月16日強積金表現，人均賺336元。(資料圖片)

強積金顧問公司GUM公布，截至2月16日強積金表現，人均賺336元。

期內，GUM強積金綜合指數微升 0.1%；股票基金指數跌0.5%；混合資產基金指數升0.8%；固定收益基金指數升0.3%。

GUM表示，2月股票基金整體表現分化，其中日本及亞洲股市表現明顯優於其他市場。日本股票基金以5.2%的升幅成為2月最佳表現的股票基金，年初至今回報亦達9.3%，受惠於日企盈利改善與日圓溫和走勢。跌幅最大的為香港股票基金（追蹤指數），2月錄得2.5%跌幅，其次為香港股票基金，跌2.1%。GUM指，儘管以上香港基金短期承壓，年初至今仍分別錄得 3.9%及4.7%的正回報。

至於俗稱「懶人基金」「預設投資策略」的表現，GUM指其整體表現平穩，旗下的「65歲後基金」及「核心累積基金」在2月分別錄得0.7%與0.4%的升幅，顯示其穩健配置在市場波動中依然具備抗震能力。

GUM稱，整體而言2月強積金市場保持穩健，多數基金類別錄得正增長。在年初至今，三大基金類別均維持正面增長，推動成員人均回報已突破11,400元。建議成員持續保持多元化組合，並因應自身風險承受能力調整股債比例，以平衡短期波動與長期退休回報目標。

積金局提醒，強積金是跨越超過40年的長線投資，無人能準確預測市場走向。計劃成員應以長線投資的角度看待強積金。

