Bitcoin｜比特幣未止跌　跌至6.3萬美元水平

美國總統特朗普再打出「關稅牌」，再次引發市場憂慮華府關稅政策不確定性。受關稅消息，以及與地緣政治風險的雙重影響，比特幣今日（24日）再重挫，跌至6.3萬美元水平。較早時報63,291美元。據加密貨幣數據平台CoinGlass統計，加密貨幣投資者在過去24時內，爆倉3.75億美元（約29億港元）。 在周日（22日）比特幣仍處6.7萬美元水平，特朗普宣布對進口商品徵收新的15%全球關稅後，比特幣周一亞洲時段一度急瀉近5%，失守6.5萬美元，今日承接跌勢，跌至6.3萬美元水平，自本月6日以來最低水平。自去年10月突破12.5萬美元以來，比特幣跌勢延續至今，與去年高位相比，比特幣已跌近五成。

景順亞太區（日本除外）客戶投資解決方案主管Christopher Hamilton表示，比特幣的跌勢不像是加密貨幣特有的衝擊，更像是典型的風險情緒重置，認為這次下挫可能反映的是一種「戰術性去風險」（tactical de‑risking），而並非結構性退出。 Orbit Markets聯合創始人Caroline Mauron表示，加密貨幣市場依然脆弱，市場參與者觀望6萬美元的支持位。她提及，伊朗的地緣政治緊張局勢，以及美國關稅消息影響，正給市場帶來壓力。 早前，美國總統特朗普的兒子Eric Trump接受外媒訪問時，表示看好比特幣指比特幣最終會升至100萬美元，又稱自己從未如此看好比特幣。他又強調，比特幣波動屬常態，若無法承受波動，不如選擇債券。

CoinMarketCap的「恐懼與貪婪指數」仍處於「極度恐懼」水平，在過去一星期則是處於「極度恐懼」水平，反映投資者的恐慌情緒。