港交所前上市科職員涉內幕交易 431萬資產遭凍結

證監會公布，香港原訟法庭在就港交所(388)前職員陳政華和其姻親林祖文及周志光涉嫌進行涉及至少7家香港上市公司股份的內幕交易，而針對他們提起的法律程序中，向證監會頒發全球性臨時強制令。
與此同時，證監會亦於英格蘭及威爾斯展開首宗同類的法律程序，並取得英格蘭及威爾斯高等法院商業及財產法庭發出的臨時強制令，以凍結陳政華及周志光於英格蘭及威爾斯的資產。由於該3名嫌疑犯已離開香港並將其資產轉移至香港境外，證監會取得的英國命令將確保仍有資產可用於履行法庭日後批予的任何濟助。
股份公布股價敏感資料前 透過姻親買賣
證監會指稱，於2020年6月3日至2025年3月5日期間，陳政華在任職港交所上市科助理副總裁時，曾於多家香港上市公司對外公布其機密及股價敏感資料前，取得該等公司的相關資料。陳政華被指稱利用有關資料，透過由林祖文所持有的證券帳戶買賣香港上市公司股份，方式包括促致林祖文代其買賣該等股份及或慫使林買賣該等股份。林亦被指稱曾向周志光披露陳政華向他提供的內幕消息，而周志光其後亦曾買賣相關股份。
香港命令及英國命令禁止該3名嫌疑犯處置或減少其於香港及海外地方的資產價值，其中陳政華及林祖文以合共370.9566萬元的價值為限，周則以60.4545萬元的價值為限，即合共約431萬元。