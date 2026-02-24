港交所前上市科職員涉內幕交易 431萬資產遭凍結

證監會公布，香港原訟法庭在就港交所(388)前職員陳政華和其姻親林祖文及周志光涉嫌進行涉及至少7家香港上市公司股份的內幕交易，而針對他們提起的法律程序中，向證監會頒發全球性臨時強制令。

與此同時，證監會亦於英格蘭及威爾斯展開首宗同類的法律程序，並取得英格蘭及威爾斯高等法院商業及財產法庭發出的臨時強制令，以凍結陳政華及周志光於英格蘭及威爾斯的資產。由於該3名嫌疑犯已離開香港並將其資產轉移至香港境外，證監會取得的英國命令將確保仍有資產可用於履行法庭日後批予的任何濟助。