渣打：料年內淨息差與去年相若 本港商業房地產貸款佔比不足2%

渣打集團(2888)公布，截至去年12月底止全年業績，列賬基準稅前溢利69.63億美元，按年升16%。派發末期股息49美仙，全年合共派息61美仙，按年增65%。同時，集團亦宣布啟動新一輪15億美元股份回購，預計會令普通股權一級資本比率下降約58個基點。

單計香港地區，2025全年收入按年上升17%至53億美元，兩大主要業務財富管理及零售銀行、企業及投資銀行全年收入和溢利均創新高，分別上17%及12%。

香港商業房地產貸款(CRE)方面，渣打香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀在業績記者會表示，相關貸款僅佔集團整體貸款組合不足2%，認為情況理想。禤惠儀又預計，本港2026年整體經濟將會向好，樓市勢頭亦相當正面，相信有利投資環境。