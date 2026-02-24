渣打：料年內淨息差與去年相若 本港商業房地產貸款佔比不足2%

渣打集團(2888)公布，截至去年12月底止全年業績，列賬基準稅前溢利69.63億美元，按年升16%。派發末期股息49美仙，全年合共派息61美仙，按年增65%。同時，集團亦宣布啟動新一輪15億美元股份回購，預計會令普通股權一級資本比率下降約58個基點。
單計香港地區，2025全年收入按年上升17%至53億美元，兩大主要業務財富管理及零售銀行、企業及投資銀行全年收入和溢利均創新高，分別上17%及12%。
香港商業房地產貸款(CRE)方面，渣打香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀在業績記者會表示，相關貸款僅佔集團整體貸款組合不足2%，認為情況理想。禤惠儀又預計，本港2026年整體經濟將會向好，樓市勢頭亦相當正面，相信有利投資環境。
渣打國際業務總裁洪丕正則總結指，集團2025年表現強勁，每股盈利按年升37%，同時提早一年完成原先訂下的三年計劃目標，有形股東權益回報升至14.7%，因此將定下新的三年中期策略。展望今年利息走勢，他認為目前環球利率偏向下跌，惟貸款及存款增長有助抵消息差的影響，預計集團今年淨息差與去年相若。
提及早前該行財務總監Diego De Giorgi(杜智高)宣布離任，主席Maria Ramos(羅睿思)表示，集團正尋找繼任人選，強調集團內部人才足夠，將會確定交接工作順利過渡。