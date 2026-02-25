渣打：商業地產貸款理想

渣打集團(2888)公布，截至去年12月底止全年業績，列帳基準稅前溢利69.63億美元，按年升16%。派發末期股息49美仙，全年合共派息61美仙，增65%。香港商業房地產(CRE)貸款方面，渣打香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀在業績記者會表示，相關貸款僅佔集團整體貸款組合不足2%，認為情況理想。

渣打昨同時宣布，啟動新一輪15億美元(約117億港元)股份回購，預計會令普通股權一級資本比率下降約58個基點。

另外，集團全年淨息差收窄3個基點至2.03厘，全年信貸減值增至6.76億美元。截至去年底止，普通股權一級資本比率微跌至14.1%。單計香港地區，集團去年收入上升17%，至53億美元，兩大主要業務財富管理及零售銀行、企業及投資銀行全年收入和溢利均創新高，分別上17%及12%。