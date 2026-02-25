熱門搜尋:
財政預算案2026 二手樓 委內瑞拉 安全帶 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
財經
出版：2026-Feb-25 04:00
更新：2026-Feb-25 04:00

渣打：商業地產貸款理想

分享：
渣打指，本港CRE貸款佔整體貸款組合不足2%，認為情況理想。

渣打指，本港CRE貸款佔整體貸款組合不足2%，認為情況理想。

adblk4

渣打集團(2888)公布，截至去年12月底止全年業績，列帳基準稅前溢利69.63億美元，按年升16%。派發末期股息49美仙，全年合共派息61美仙，增65%。香港商業房地產(CRE)貸款方面，渣打香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀在業績記者會表示，相關貸款僅佔集團整體貸款組合不足2%，認為情況理想。

渣打昨同時宣布，啟動新一輪15億美元(約117億港元)股份回購，預計會令普通股權一級資本比率下降約58個基點。

另外，集團全年淨息差收窄3個基點至2.03厘，全年信貸減值增至6.76億美元。截至去年底止，普通股權一級資本比率微跌至14.1%。單計香港地區，集團去年收入上升17%，至53億美元，兩大主要業務財富管理及零售銀行、企業及投資銀行全年收入和溢利均創新高，分別上17%及12%。

adblk5

CRE佔2% 將訂新3年目標

除了指商業貸款情況理想，禤惠儀又預計，本港2026年整體經濟將會向好，樓市勢頭亦相當正面，相信有利投資環境。

渣打國際業務總裁洪丕正亦指，集團去年表現強勁，每股盈利按年升37%，同時提早一年完成原先訂下的3年計劃目標，有形股東權益回報升至14.7%，因此將於5月公布新的3年中期目標。展望今年利息走勢，他認為目前環球利率偏向下跌，惟貸款及存款增長有助抵消息差的影響，預計集團今年淨息差與去年相若。

覓CFO繼任人 強調內部人才足

adblk6

提及早前該行財務總監Diego De Giorgi(杜智高)宣布離任，主席Maria Ramos(羅睿思)表示，集團正尋找繼任人選，強調集團內部人才足夠，將會確定交接工作順利過渡。

ADVERTISEMENT

立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務