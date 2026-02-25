恒生指數升175點　滙控績後急升逾5%(更新)

美股三大指數隔晚造好。財政司司長陳茂波將於今早（25日）11時宣讀新一份《財政預算案》，港股昨日低開低走，跌491點後，今日反彈，恒指高開154點，報26,745點。恒指高開後，升幅一度收窄至42點，曾低見26,632點，其後反覆向上，半日升199點，報26,790點。恒指午後，曾最多升279點，高見26,870點，其後升幅收窄，最終升175點，收報26,765點，成交2,367.65億元。國指升26點，報9,034點；科指跌10點，報5,260點。

科技股個別發展，騰訊（700）升0.48%，報522.5元；美團（3690）升1.6%，報82.7元；阿里巴巴（9988）升0.2%，報148.3元；京東（9618）升0.47%，報106.8元；百度（9888）跌0.62%，報128.9元；小米（1810）跌0.39，報35.6元；快手（1024）跌0.45%，報66.35元；網易（9999）跌0.61%，報178.3元。