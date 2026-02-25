財政預算案懶人包｜電動私家車「一換一」告終／公務員薪酬趨勢調查恢復／寬減住宅差餉／薪俸稅退稅

財政司司長陳茂波今日(25日)公布新一份《財政預算案》。今年《預算案》以紫色為封面，寓意在瞬息萬變的外部環境中，香港經濟內生動力不斷增強。《am730》特意為讀者準備《財政預算案》懶人包，一文看清各重點內容。
主動對接十五五規劃
貢獻國家現代化產業體系建設，助力高水平科技自立自強
積極參與國家高水平雙向對外開放
匯聚國際高端人才
推動AI+發展
頂層設計
成立「AI+與產業發展策略委員會」，帶動產業轉型及發展
AI賦能產業
人工智能研發院下半年投入運作，支持項目研發及成果轉化
算力基建
推進沙嶺數據園區項目
全民AI培訓
撥款5,000萬元，支持公營機構、科企、大專院校籌辦AI應用學習課程、講座或比賽
大專院校增加AI相關課程
僱員再培訓局將升格為「技能提升局」，提供包括AI應用的「技能為本」培訓
賦能公共服務
撥款1億元，引入業界領先技術，加速政府數智化轉型
加強為公務員提供AI培訓
數據運用
增撥資源開展更多數據科學分析；3月推出全新網上數據互動服務平台
生命健康科技
明年成立「國際臨床試驗學院」
向中醫藥發展基金注資5億元，支持策略性研究、培訓及國際推廣
支持新興產業
航空航天：引進辦牽頭物色航天企業來港；港交所檢視上市規定，便利航天科技企業來港上市
微電子產業：港投公司與企業聯合成立「香港RISC-V聯盟」，推動產業、學術與投資界協作
積極推進具身智能、量子科技、新材料等研究和應用
年內啓動100億元創科產業引導基金
檢視並優化研發開支的税務安排
新型工業發展
今年內出「新型工業菁英企業培育計劃」，重點扶持高增長企業
預留約2.2億元，在港建設首個境外國家製造業創新中心
北都國際創科新城
推動公私協作：
政府、發展商、科企三方合作引導土地和企業資源對接產業發展，釋放未充分開發私人土地潛力
河套香港園區：
額外注資100億元，以提速發展土地、提供基建、成立創投基金等
新田科技城：
成立專屬公司推動開發、並注資100億元起始資金
耐心資本
港投公司投資超過190個項目、10間企業已在港上市、20間正籌備上市。每1元投資拉動超過8元資本跟投
推動金融+
離岸人民幣市場：
推動降低人民幣外匯交易成本、鼓勵在港發人民幣債券、拓展離岸人民幣利率曲線
「互聯互通」安排：
與內地研究加快落實推出國債期貨、將房託基金納入「互聯互通」、將人民幣交易櫃台納入港股通
持續改革證券市場：
就修訂「同股不同權」要求、便利海外發行人第二上市、推動T+1結算等諮詢市場；完善結構性產品上市框架；優化上市公司規管架構等
資產託管平台：
研究建立一站式多元資產交易後證券基礎設施，涵蓋內地與香港的股票及債券
資產及財富管理：
年內立法優化家族辦公室和基金税制，以及便利房託基金私有化；明年修例為準備上市的房託基金轉讓非住宅物業寬免印花税
企業財資中心：
放寬集團內部資產轉讓的印花税寬免準則，適用於即日起簽訂的文書。今年公布優化措施，包括為財資中心提供額外税務優惠
數字投資：
迅清結年內建立平台，支持數字債券的發行和交收
年內立法訂立數字資產交易及託管等服務提供者發牌制度
黃金交易：
研究為在港進行黃金交易及結算的合資格機構提供税務優惠
普惠金融：
明年上半年修例，擴展強積金「全自由行」至去年5月1日前入職的僱員
就優化向僱主追討拖欠強積金供款的程序，今年作諮詢
貿易中心
促進產業和投資優惠政策包：
批地安排、財政資助及税務減免等。優惠税率為半税或5%，年內修訂税例
成立「税務政策諮詢委員會」：
廣納工商專業界別人士，以税務政策更好支持經濟發展
設立跨界別專業服務平台，支持出海企業
預留1億元，吸引嶄新大型國際展覽來港
航空、航運、物流
年內推出「未來智慧物流加速計劃」，促進物流數據互聯互通
年內進行立法工作，包括優化海運服務業税務安排、為合資格大宗商品貿易商提供半税優惠、革新現行船舶註冊安排、拓展航空轉運貨物豁免等
減免綠色燃料船舶的港口費，以及向在港註冊的此類船舶提供優惠，涉及3,400萬元
知識產權貿易
購買知識權的資本開支税務扣除安排：年內提交立法建議
預留2,800萬元，支持香港技術與創新支持中心提供專利質素分析，並落實為期2年的「專利估值先導支援計劃」
預留5,200萬元推行為期2年的先導計劃，開辦「知識產權學院」
教育和人才
預留100億元，以貸款方式支持北都大學城校舍建設
預留土地和資源發展牛潭尾新醫學院校舍和綜合醫教研醫院
撥款6,500萬元，增加今年建造業專業人才政府培訓學額
延長「提保險業人才培訓計劃」至2029年3月
文體旅發展
2026-27年度向旅發局撥款16.6億元，支持提升香港旅遊吸引力
向「保育歷史建築基金」增撥10億元，豐富城市文化
撥款2億元推出「北都城鄉共融基金」先導計劃，鼓勵推展鄉郊旅遊項目
向藝術及體育發展基金的體育部分注資12億元，進一步推動體育發展
敲定與巴塞爾藝術展未來5年的合作
綠色發展
預留資源2026-27年度起推動5年減廢回收計劃
與內地和國際多邊金融機構探討在香港設立綠色科技項目加速器
電動商用車、電動電單車和電動機動三輪車：首次登記税全數豁免至2028年3月底
電動私家車：首次登記税優惠3月底屆滿後不再繼續
土地
2026-27年度賣地計劃（共9幅住宅用地）、鐵路物業發展、市區重建局及私人發展及重建項目土地可興建約22,000個單位
在讓市場平穩發展前提下按季審慎推售土地
未來1年繼續不推售一般商業用地
港投公司將與區域和國際長期資本合作，引導資金投向符合香港產業定位的優質商業物業項目
視乎市場反應，推售3幅專上教育學生宿舍用地
為北都專屬法例展開諮詢，年中提交條例草案
就北都大型私人項目發展訂明審批期限
向洪水橋產業園有限公司注資100億元作為起始基金，公司年中投入運作
房屋
公營房屋：未來5年，總體供應量達19.6萬個單位
私營房屋：未來5年，每年平均落成量約17,000個單位。未來3至4年一手私人住宅單位潛在供應量約有10.4萬個
基建發展
建造業創新及科技基金：注資10億元，支持業界應用科技
香港建築科技研究院：預留1億元，支持檢視建築標準、AI應用等研究
關顧社群
「長者醫療券獎賞先導計劃」：延長至2028年底，同一年度使用1,000元醫療券於特定基層醫療服務，可獲額外500元醫療券，涉約10億元
至2026-27年度，長者院舍券增至7,000張，每年開支19.7億元；長者社區照顧服務券增至16,000張，每年開支12億元
提供3,600個政府部門及公營機構的短期實習機會予大專學生
為青年推出全新「傳媒專題內地實習計劃」
撥款6,000萬元持續推展「民青局國際青年交流資助計劃」
2026-27年度增加450個日間、住宿和學前康復服務名額，涉款逾1億元
為「到校學前康復服務」兒童升讀小學後提供銜接和支援服務，涉款2.6億元
再就業津貼試行計劃：2026-27年度增加撥款至逾2.2億元
大埔火災後續及相關工作
預留40億元支援大埔火災後續長遠居住安排
撥款3億元予市建局，推出加強版「招標妥」並資助業主善用其服務
預留30億元支持「樓宇更新大行動2.0」制訂全新資助計劃
撥款10億元延續「優化升降機資助計劃」
支持本地企業
「BUD」 專項基金：注資2億元
「申請易」資助上限提高至每宗15萬元
信保局推出先導計劃，支持中小企開拓風險較高新市場
豁免食安中心檢測證書費用2年，支持食品產業拓展市場；並為本地漁農產品 推出統一新品牌
支援措施
寬減2026-27年度首2季住宅物業差餉及非住宅物業差餉，每季上限500元
寬減2025-26課税年度100%的薪俸税和個人入息課税，上限3,000元
寬減2025-26課税年度100%利得税，上限3,000元
發放額外1個月綜援標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼；在職家庭津貼 作相若安排
調整免税額及扣除上限
基本免税額及單親免税額：132,000元增至145,000元
已婚人士免税額：264,000元增至290,000元
子女免税額：130,000元增至140,000元
供養60歲或以上父母/祖父母免税額：50,000元增至55,000元
供養55至59歲父母/祖父母免税額：25,000元增至27,500元
長者住宿照顧開支扣除上限：100,000元增至110,000元