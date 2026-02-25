獅王放榜｜滙控去年少賺7%勝預期 末期息增25% 股價飆

滙豐控股(005)公布去年底前全年列帳基準除稅前利潤按年減7%，至299億美元，主要是須予注意項目的按年不利影響淨額49億美元所致。除稅後利潤減少7%，至231億美元。不計及須予注意項目的固定匯率，除稅前利潤增加7%，至366億美元，原因是國際財富管理及卓越理財業務和香港業務旗下的財富管理業務，以及企業及機構理財業務旗下的批發交易銀行業務均表現强勁，但預期信貸損失及其他信貸減值準備增加，加上集團的計劃投資及通脹使營業支出上升，抵銷了部分增幅。

港商業房地產提撥 7 億美元 集團去年淨利息收益為348億美元，多6%，增幅反映結構性對沖按較高收益率再投資的裨益、存款結餘增長，以及資本市場財資業務的淨利息收益增加。淨利息收益率為1.59%，上升3個基點。預期信貸損失為39億美元，多13%，包括對香港及中國內地商業房地產行業的相關提撥。滙控去年年就香港商業房地產行業的相關提撥為7億美元，按年多6億美元，反映新增違責風險承擔的準備增加、非住宅物業供應過剩對租賃及資本價值持續構成下行壓力的影響，以及計算預期信貸損失所用模型的更新。中國內地商業房地產行業於去年的提撥為2億美元，2024年為4億美元。

全年共派息 0.75 美元 股息 4.2 厘 集團去年普通股權一級資本比率維持於14.9%，派發第四次股息每股0.45美元，多25%，全年每股合共派息0.75美元，股息率約4.2厘。 單計第四季，滙控列帳基準除稅前利潤增加45億美元，至68億美元，收入增加48億美元，至164億美元，增幅為42%，預期信貸損失減少5億美元，至9億美元，營業支出增加7億美元，至93億美元，增幅為8%。 目標未來 3 年有形股本回報率 17% 展望前景，滙控指集團財務目標是2026、2027及2028年的平均有形股本回報率達17%，甚至更高，反映集團盈利呈增長趨勢，以及在策略執行方面進展理想。集團將會以2026至2028年收入增長為目標，力求2028年收入較2027年增5%。2026、2027及2028年的股息派付比率目標基準維持在50%。

就今年而，滙控指根據目前對政策利率的預期，預計銀行業務淨利息收益最少達450億美元，預計今年預期信貸損失準備佔貸款總額平均值的百分比約為40個基點。中期而言，將維持該百分比於30至40基點的計劃範圍；並努力求把目標基準營業支出的增幅維持約1%；繼續將普通股權一級資本比率的中期目標範圍維持14%至14.5%之間。由於私有化恒生銀行對上月普通股權一級資本產生110個基點淨影響，資本比率於上月可能跌至低於目標範圍。 滙控今日股價走高，暫升3.9%，至140.6元。