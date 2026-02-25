財政預算案2026｜消息：政府的未來傾向發行長年期債券

財政司司長陳茂波發表新一份財政預算案提及，「十五五」規劃建議提出推進人民幣國際化，提升資本項目開放水平。具體措施包括人民幣業務資金安排的總額度在月初倍增至二千億元人民幣、推動人民幣與其他區內貨幣實現更便捷的外匯報價及交易、定期發行不同年期的人民幣債券、以及聯同業界積極拓展離岸人民幣利率曲線的構建。
有政府消息人士透露，留意到市場對去年首次推出的20年期和30年期人民幣債券有一定需求，政府未來傾向發行長年期債券，包括人民幣及港元。消息又指，去人民幣債券與港元債券的佔比各自為40%，其餘為美元及歐羅，認為目前人民幣與港元債券的發行佔比已經屬於極高水平，料高於40%的空間有限。
代幣化債券規模料逐年遞增
另外，為推動債券市場創新，政府去年第四季第三度發行代幣化債券，總額達100億元。消息人士透露，政府計劃未來繼續發行代幣化債券，同時規模亦會逐年慢慢遞增。
CMU系統助資金投資內地市場
財政預算案又提到，為便利投資者通過中央結算系統(CMU)持有證券，進行全球資產配置，迅清結算正積極聯通多個地區的中央證券託管平台，阿拉伯聯合酋長國中央銀行已成為CMU會員。CMU亦將啟動與瑞士SIX的聯網，並首次推出股票交易後服務，讓投資者能更高效地管理多元化資產組合。
消息人士解釋，中央結算系統國際互聯互通，可令其他地區參與CMU託管債券，舉例阿聯酋央行可直接投資中國內地及香港的債券，毋須開戶。目前阿聯酋互聯互通屬單向安排，前未做到債券託管，而與瑞士SIX的聯網則屬雙向。