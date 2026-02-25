財政預算案2026｜消息：政府的未來傾向發行長年期債券

財政司司長陳茂波發表新一份財政預算案提及，「十五五」規劃建議提出推進人民幣國際化，提升資本項目開放水平。具體措施包括人民幣業務資金安排的總額度在月初倍增至二千億元人民幣、推動人民幣與其他區內貨幣實現更便捷的外匯報價及交易、定期發行不同年期的人民幣債券、以及聯同業界積極拓展離岸人民幣利率曲線的構建。

有政府消息人士透露，留意到市場對去年首次推出的20年期和30年期人民幣債券有一定需求，政府未來傾向發行長年期債券，包括人民幣及港元。消息又指，去人民幣債券與港元債券的佔比各自為40%，其餘為美元及歐羅，認為目前人民幣與港元債券的發行佔比已經屬於極高水平，料高於40%的空間有限。