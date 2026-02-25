財政預算案2026｜一文看清各界回應

致同：敦促香港果斷改革稅制 致同(香港)會計師事務所稅務主管合夥人陳錦榮表示，該行認同財政司司長強調稅務政策對香港競爭力的重要性，並促請政府採取迅速且具體的行動審視稅制，以促進可持續增長。鑑於前瞻性投資規模龐大，加上人口老化勢將加重醫療、退休金及社會服務的壓力，全面稅制改革已刻不容緩。拓寬稅基、推行「使用者付費」及「有能力者多付」模式，並透過稅務優惠推動策略性行業發展，是維持財政韌性和全球競爭力的關鍵。香港首份與國家發展目標契合的五年規劃，正提供推動真正轉型的重要契機，而成功的核心在於以穩健財政為基礎的果斷改革。

陳錦榮又指，財政預算案展現值得肯定的遠見，積極培育新經濟增長點，惟長遠財政可持續性不應依賴周期性收入。香港政府依賴印花稅及地價收入，令公共政財極易受樓市週期及市場波動影響。要建立可持續增長的韌性，政府應在推動經濟增長的同時，考慮開拓多元化的收入來源，例如引入環境徵費及針對性的奢侈品稅。政府現在應果斷採取行動，將重心從短期紓困轉向長期賦能，確保經濟增長具備包容性，惠及社會各界。 Lalamove：歡迎財政預算案重點支持創科發展

Lalamove首席運營官盧家培表示，對新一份《財政預算案》中多項推動本地創科發展、支援企業出海的措施感到歡迎，對《預算案》強調發展人工智能，推動新型工業及新興產業發展，包括構建低空經濟生態圈及撥款加速政府數智化轉型；同時，各項推動支援企業出海的措施持正面態度。公司深信《預算案》指施將有助建構蓬勃的創科生態圈，從而達致國家「十五五」規劃中，將香港建設為國際創新科技中心的願景。 SunLife永明：舉措有效加速金融服務業的創新步伐

SunLife永明歡迎《2026-27年度財政預算案》中公布的多項措施，包括人工智能（AI）、人才培訓、銀髮經濟、資產與財富管理發展及跨境安老等。香港永明金融有限公司行政總裁林嘉言，公司認為相關舉措將有效加速金融服務業的創新步伐，為行業帶來長遠價值，鞏固香港作為區內金融科技樞紐的地位。 針對培育和吸納人才提出的措施，公司表示這對鞏固香港作為國際金融的地位具有重要意義。SunLife永明致力羅致人才，包括目標於2027年將理財顧問團隊增至5,000人，推動香港財富管理的發展。同時大力投放資源培育優質人才，尤其於AI及保險科技，公司亦設有AI學習平台助員工提升AI技能。

昇世集團：相關政策有助提升香港於區內及國際資產管理市場競爭力 昇世集團表示，《財政預算案》中就財富管理及房地產投資市場推出的多項措施，認為將有助進一步提升香港在區內及國際資產管理市場的競爭力。 公司表示，在財富管理方面，政府持續優化基金及單一家族辦公室的稅務制度，切合高淨值家族在考慮設立家族辦公室及選擇註冊地時最核心的因素，包括稅務確定性、制度穩定性以及投資範圍的靈活性。擴闊「基金」定義以涵蓋特定的單一投資者基金，將數字資產、貴金屬及特定大宗商品等列為可獲稅務寬減的合資格投資，使基金及家族辦公室的投資安排更貼近實際資產配置需要，亦有助吸引更多國際家族及資金來港設立及營運，從而帶動資產管理、基金設立及相關專業服務的整體發展。

對於預算案提出便利房地產投資信託基金(REITs)私有化，並為準備上市的REITs在轉讓合資格物業時提供印花稅寬免，昇世集團認為措施對市場具正面而深遠的影響。料可提升資產重組及資本運作的效率，吸引更多REITs來港設立或擴展業務，同時亦將刺激對上市保薦、基金設立及相關專業服務的需求，進一步活化本地資本市場生態。 香港股票分析師協會主席鄧聲興 香港股票分析師協會主席鄧聲興回應指，將香港REITs納入互聯互通機制，是本輪預算案的一大亮點。目前，香港REITs市場交投相對淡靜，主要受制於本地市場規模有限及投資者結構單一。納入互聯互通後，內地投資者可通過南向通直接買賣香港REITs，這將為市場帶來可觀的增量資金。

從內地投資者視角看，香港REITs的吸引力在於其穩定的分紅回報。在當前內地低息環境下，銀行存款及債券收益率持續下行，而香港REITs普遍提供5%至7%的派息率，具備顯著的配置價值。加上REITs的底層資產多為收租物業，現金流相對可預測，符合追求穩健回報的投資者偏好。料政策落實後可吸引追求穩定收益的內地機構資金及高淨值個人投資者持續流入，有望顯著提升香港REITs的成交量與估值水平。 對於將人民幣交易櫃台納入港股通，鄧聲興認為是繼去年「港幣-人民幣雙櫃台模式」推出後的又一重大突破。此前，內地投資者通過港股通買賣港股，必須經歷「人民幣換港幣買入、再換回人民幣」的雙重兌換過程，當中涉及匯率成本與不確定性。新安排實施後，投資者可直接用人民幣報價及結算，徹底消除匯率摩擦成本，交易意願料將顯著提升。

滙豐：對香港增長機遇充滿信心 滙豐香港行政總裁伍楊玉如表示，香港經濟展現出強勁韌性，政府經營帳目提前恢復盈餘便是明證。集團對香港增長機遇充滿信心，並致力支持其發展。 該行指出，公共創新投資對香港未來的成功至關重要。認為財政預算案進一步鞏固相關發展，重點推動人工智能、生命健康科技、智能製造、量子科技等領域，並著力促進科研成果商品化。這些措施的效落實，將有助吸引全球投資者，進一步強化香港的國際金融中心地位。對於企業財資中心的優化措施，以及擴闊家族辦公室稅務優惠，該行表示歡迎。滙豐會繼續支持『內地企業出海專班』，協助內地企業利用香港作為全球業務拓展的跳板。

該行又指，中小企業是本地經濟的中流砥柱。樂見政府進一步推出多項支援措施，包括將「中小企融資擔保計劃」下八成擔保產品的申請期限延長至2028年3月底、將「還息不還本」安排的申請期延長至今年11月中。滙豐將繼續全力配合中小企客戶所需，助他們應對市場變化，把握新機遇。 畢馬威倡提升持續進修基金資助上限至3萬港元 畢馬威稅務合夥人何家輝表示，參考其他地區在AI人才培訓方面，除設計專屬網站協助國民選擇合適課程，更提供免費AI工具，並針對企業AI合規活動給予高達400%稅務扣減，全面推動產業轉型。亦有國家推出全民免費AI培訓計劃，讓各階層民眾都能掌握新技能。香港可借鑑這些措施，提升持續進修基金資助上限至30,000港元，並擴展AI及數據分析課程，促進高質量人才培育和產業升級。何家輝又指，政府增撥資源強化統計處數據科學諮詢，有助提升部門效率、節省成本，更能及時回應市民需求。善用AI及數據分析，將推動公共服務優化，促進高質量治理。

針對河套香港園區加快發展及設立創投基金，何家輝認為有助吸引企業及初創進駐，推動創新產業聚集。建議政府對北部都會區內使用的固定資產提供加速稅務折舊，鼓勵企業加大資本投資，促進區域高質量發展。