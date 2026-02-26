大行唱好！業績遠勝預期 營運指引進取 滙控又破頂

滙控昨以全日高位142.7元收市，再創出史上新高。(資料圖片)

獅王業績發威！滙豐控股(005)昨交出遠勝預期業績，同時末期派息亦大增，亦訂出進取的3年目標，引發市場亢奮。滙控股價昨午後放榜完即直線衝高，單日大升5.5%，並以全日最高位142.7元收市，計入除淨因素後，再創出史上新高，今年累計則大升16.6%。在強勁的營運指引入下，大行紛紛上調滙控盈利預測。

滙控去年列帳基準除稅前利潤按年減7%，至299億美元，較市場預期的倒退一成優勝。除稅後利潤減少7%，至231億美元。不計及須予注意項目的固定匯率，除稅前利潤增加7%，至366億美元。集團去年淨利息收益為348億美元，多6%，淨利息收益率為1.59%，上升3個基點。集團去年預期信貸損失為39億美元，多13%，當中去年年就香港商業房地產行業的相關提撥為7億美元，按年多6億美元。