大行唱好！業績遠勝預期 營運指引進取 滙控又破頂

獅王業績發威！滙豐控股(005)昨交出遠勝預期業績，同時末期派息亦大增，亦訂出進取的3年目標，引發市場亢奮。滙控股價昨午後放榜完即直線衝高，單日大升5.5%，並以全日最高位142.7元收市，計入除淨因素後，再創出史上新高，今年累計則大升16.6%。在強勁的營運指引入下，大行紛紛上調滙控盈利預測。
滙控去年列帳基準除稅前利潤按年減7%，至299億美元，較市場預期的倒退一成優勝。除稅後利潤減少7%，至231億美元。不計及須予注意項目的固定匯率，除稅前利潤增加7%，至366億美元。集團去年淨利息收益為348億美元，多6%，淨利息收益率為1.59%，上升3個基點。集團去年預期信貸損失為39億美元，多13%，當中去年年就香港商業房地產行業的相關提撥為7億美元，按年多6億美元。
第四次股息多25% 息率逾4厘
集團去年普通股權一級資本比率維持於14.9%，若不計及須予注意項目，2025年的平均有形股本回報率為17.2%。另外，滙控擬派發第四次股息每股0.45美元，多25%，全年每股合共派息0.75美元，股息率約4.1厘。
滙控同時調高2026至2028年每年平均有形股本回報率至17%，甚至更高，並力求2028年收入按年增5%，反映盈利呈增長趨勢，及在策略執行方面進展理想。高盛指，相關指引較市場共識更高，因而將其盈利預期上調6%；摩根大通亦預期市場對滙控每股盈利預測上調中至高單位數。
私有化恒生帶來9億美元效益
對於私有化恒生銀行，滙控指將會釋放3億美元的列帳基準成本協同效應，有關款項將投資於香港的增長機遇。為此，集團把中期成本重新分配承諾從15億美元增加至18億美元。行政總裁艾橋智指，恒生沒有裁員計劃，但部分職位或有轉變。法巴指，滙控指引總計可帶來9億美元的效益，私有化恒生的協同效益超預期，將其列為板塊首選。