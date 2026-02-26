長和系｜長江集團售UKPN 消息：企業價值1768億

長江基建(1038)、電能實業(006)及長江實業集團(1113)聯合公布，向法國公用事業企業Engie出售英國配電商UK Power Networks(UKPN)的100%權益，總作價約1,107.5億元。UKPN由長建附屬公司、電能附屬公司及長實附屬公司分別擁有40%、40% 及20%。

購入16年 企業價值增1.9倍 股東分派44億英鎊

公告指，長建及電能出售UKPN股份及股東債務票據的基本代價均為42.19億英鎊(約443億港元)；長實代價為21.09億英鎊(約221.5億港元），即合共1,107.5億元。市場消息透露，按企價值計，集團2010年以57.75億英鎊作價收購UKPN，是次出售作價則為168.68億英鎊(約1768億港元)，增幅1.9倍；以股權價值計，2010年出售價值25.53億英鎊，目前為110.78億英鎊(約1,163億港元)。而集團自2010年收購UKPN後所獲得的股東分派為44億英鎊。