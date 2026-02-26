長和系｜長江集團售UKPN 消息：企業價值1768億

長江基建(1038)、電能實業(006)及長江實業集團(1113)聯合公布，向法國公用事業企業Engie出售英國配電商UK Power Networks(UKPN)的100%權益，總作價約1,107.5億元。UKPN由長建附屬公司、電能附屬公司及長實附屬公司分別擁有40%、40% 及20%。
購入16年 企業價值增1.9倍 股東分派44億英鎊
公告指，長建及電能出售UKPN股份及股東債務票據的基本代價均為42.19億英鎊(約443億港元)；長實代價為21.09億英鎊(約221.5億港元），即合共1,107.5億元。市場消息透露，按企價值計，集團2010年以57.75億英鎊作價收購UKPN，是次出售作價則為168.68億英鎊(約1768億港元)，增幅1.9倍；以股權價值計，2010年出售價值25.53億英鎊，目前為110.78億英鎊(約1,163億港元)。而集團自2010年收購UKPN後所獲得的股東分派為44億英鎊。
今次交易中，長江集團現金回報超過6倍。
龐大收益擬作日後投資或收購用途
集團指，自2010年收購UKPN權益以來，一直穩健轉型，現已成為英國領先的配電網絡營運商，持續提供穩定財務貢獻。於投資期間內，UKPN增長顯著，認為是次出售事項將使長建集團得以按具吸引力估值變現其投資項目，獲得龐大會計收益及現金所得款項，作日後投資或收購用途。
UKPN經營倫敦英格蘭東南及東部電網
UKPN主要業務為於倫敦、英格蘭東南部及東部分銷電力，擁有並經營位於倫敦、英格蘭東南部及東部的電網，電網總長度約192,000公里，覆蓋範圍超過29,000方公里，為850萬家庭及企業用戶提供服務。據UKPN按照英國公認會計準則截至去年3月底除稅前及除稅後綜合溢利分別約11.493億英鎊及8.529億英鎊，按年多近1.5倍及約1.7倍。其經審核綜合資產淨值約為55.835億英鎊。