恒生指數期結日倒跌384點　滙控破頂　長和系造好(更新)

美股三大指數隔晚造好。港股昨日升175點後，今日（26日）期指結算，承接升勢，高開254點，報27,019點。恒指高開後，升幅全數蒸發，並倒跌，半日跌109點，報26,656點。恒指午後繼續向下，最終跌384點，收報26,381點，以接近全日低位收市，成交2592.77億元。國指倒跌220點，報8,814點；科指倒跌151點，報5,109點。

科技股受壓，騰訊（700）跌2.01%，報512元；美團（3690）跌2.72%，報80.45元；阿里巴巴（9988）跌3.57%，報143元；京東（9618）跌2.62%，報104元；百度（9888）跌4.27%，報123.4元；小米（1810）跌1.18%，報35.18元；快手（1024）跌4.15%，報63.6元；網易（9999）跌1.85%，報175元。