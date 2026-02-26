恒生指數期結日半日倒跌109點　滙控升2%破頂　長和系造好(更新)

美股三大指數隔晚造好。港股昨日升175點後，今日（26日）期指結算，承接升勢，高開254點，報27,019點。恒指高開後，升幅全數蒸發，並一度倒跌最多201點，低見26,563點，半日跌109點，報26,656點，成交1309.35億元。國指倒跌117點，報8,917點；科指倒跌89點，報5,171點。

滙控（005）業績勝預期，今日升2.1%，報145.7元；渣打（2888）升1.71%，報196.9元。

長和系造好，其中長和（001）升3.79%，報64.35元；電能實業（006）升5.3%，報64.55元；長江基建（1038）升5.54%，報67.65元；長江實業（1113）升2.23%，報47.68元。

泡泡瑪特（9992）跌1.63%，報229元。

金價回穩，紫金礦業（2899）跌0.49%，報44.68元；紫金黃金國際（2259）跌0.85%，報233元。