銀娛多賺22% 末期息大升60% 上季酒店入住率99%

銀河娛樂(027)公布去年底止全年股東應佔溢利107億元，按年上升22%；淨收益為492億元，上升13%；經調整EBITDA為145億元，多19%；每股盈利244仙；末期股息每股0.8元，多六成，全年共派1.5元，增50%。
博彩收益增19% 貴賓廳多79%
集團去年博彩收益總額491億元，增19%。其中，中場博彩收益總額365億元，升10%，貴賓廳博彩收益總額為95億元，多79%，角子機博彩收益總額為31億元，上升14%。單計第四季，銀娛淨收益為138億元，按年升22%，按季多14%；經調整EBITDA為43億元，按年漲33%，按季增29%。
截至去年底，銀娛現金及流動投資為363億元，扣除負債13億元後淨額為350億元。
各酒店表現方面，「 澳門銀河™」經調整EBITDA為134億元，增24%；第四季度9間酒店平均入住率為99%。澳門星際酒店經調整 EBITDA為14億元，下跌13%；第四季度酒店入住率為100%。「 澳門百老匯™」經調整 EBITDA為1,100萬元，下跌54%。
焦點投放在高端中場和超高端中場
銀娛指，會持續推動各項業務的增長，尤其把焦點投放在高端中場和超高端中場板塊。嘉佩樂於去年5月起試業，並在本月10日正式開幕。憑藉嘉佩樂極致奢華的套房產品，使集團能更有效地大規模佔領超高端中場，進一步鞏固在這高價值市場的領先地位。
展望未來，銀娛指相信澳門市場競爭依然激烈，特別是高端中場。集團策略是透過優質的產品和服務、卓越的營運、客戶互動和技術創新，在同業中脫穎而出；亦將繼續運用集團在東京、首爾、曼谷和新加坡的營銷辦公室來擴大在區內的客戶群。在發展方面，集團指會繼續專注於提升旗下度假城及開發第四期項目以增強競爭力。第四期項目將引入多個首度進駐澳門的高端酒店品牌、擁有約5,000個座位的劇院、餐飲、零售、非博彩設施、綠化園林、水上玩樂園區及娛樂場，目標於2027年竣工。
集團指，會持續積極尋求國際發展機遇，並按個別項目逐一評估，相關項目必須與銀娛的整體策略規劃和願景保持一致，同時具備足夠規模，以對EBITDA能作出重要貢獻。集團又對澳門整體以及銀娛的中長期發展前景仍然充滿信心，會繼續密切關注全球經濟局勢和地緣政治發展，保持警惕以能夠快速適應不斷變化的環境，確保韌性，並推動創造長期價值。
銀娛現挫3.9%，報41.6元。