銀娛多賺22% 末期息大升60% 上季酒店入住率99%

銀娛指，會持續推動各項業務的增長，尤其把焦點投放在高端中場和超高端中場板塊。嘉佩樂於去年5月起試業，並在本月10日正式開幕。憑藉嘉佩樂極致奢華的套房產品，使集團能更有效地大規模佔領超高端中場，進一步鞏固在這高價值市場的領先地位。

展望未來，銀娛指相信澳門市場競爭依然激烈，特別是高端中場。集團策略是透過優質的產品和服務、卓越的營運、客戶互動和技術創新，在同業中脫穎而出；亦將繼續運用集團在東京、首爾、曼谷和新加坡的營銷辦公室來擴大在區內的客戶群。在發展方面，集團指會繼續專注於提升旗下度假城及開發第四期項目以增強競爭力。第四期項目將引入多個首度進駐澳門的高端酒店品牌、擁有約5,000個座位的劇院、餐飲、零售、非博彩設施、綠化園林、水上玩樂園區及娛樂場，目標於2027年竣工。