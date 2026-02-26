金價走勢｜金價逼近5200美元　施羅德：兩因素決定黃金獲利

施羅德投資中國內地及香港多元化資產產品業務主管陳江穎表示，其團隊自2024年美國總統特朗普上任以來即買入黃金，當時國際金價每安士約2千美元，及後再加倉，目前持倉不足5%。她表示，目前仍未擬在黃金獲利，認為仍有上升空間。至於黃金沽貨訊號，她指團隊買入黃金主要為對沖地緣政局風險，沽貨首要看地緣風險是否消散。另外，目前新興市場央行的黃金儲備仍遠低已發展市場，相信金價每次下跌，都會有央行買貨的承接力，另一個沽貨訊號則看各國央行的黃金需求。

隨著全球地緣政治風險升溫，以及美國關稅政策的不明朗。現貨金連續數日逼近每盎司5,200美元水平後，周三（25日）紐約交易時段曾升至每盎司5,200美元水平，今日（26日）回落至每盎司5,180美元。較早時，現貨金報每盎司5,180美元。

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）預料，未來幾個月內黃金有望觸及每盎司6,200美元，認為其是有效的投資組合多元化工具，有助於對沖市場及經濟風險。

高盛在報告指出，各國央行仍願意買入黃金，以對沖地緣政治及金融風險，但傾向於在金價平穩後再買入。高盛認為，央行黃金減少買入黃金只是暫時性，預計隨着央行重新加快買入速度，金價到今年底將升至5,400美元。

摩根大通則表示，在各國央行和投資者的需求，最終將推動金價在今年底達到每盎司6,300美元。