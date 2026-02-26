中電去少賺11% 末期派息1.31元 港能源業務盈利增7%

分區表現方面，香港能源業務去年盈利93.12億元，多7.1%，主要反映因進行資本投資導致較高的管制計劃固定資產平均淨值，以及較低的利息開支。中國內地盈利15.98億元，減少13.7%，是由於陽江核電站的市場銷售比例上升，以及競爭加劇使市場銷售下的平均電價下跌；澳洲EnergyAustralia在計入公平價值變動前的營運盈利下降85.6%，至8,500萬元，原因是能源零售市場競爭激烈導致客戶業務貢獻減少，以及企業變革成本和折舊上升。

去年中華電力售電量跌 1%

去年中華電力的售電量按年下跌1%，至357.6億度，主要由於2024年平均氣溫較和暖及閏年多出一日推高全年用電量，令比較基數變高。另一方面，數據中心的售電量在人工智能及數碼服務需求增長的帶動下，增加7.5%，而交通運輸電氣化相關的用電量亦上升32.4%。

中電指，潔淨能源專線系統的增容工程預計於2026年初完成，屆時將為中華電力引入更多零碳能源提供更大靈活性和選擇空間。中華電力亦將繼續推進其他減碳項目，包括青山發電廠的儲能系統以及龍鼓灘發電廠的氫氣與天然氣混合發電試點項目。