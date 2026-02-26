新地基礎溢利增17% 末期息98仙 北都8項目發展中

新地指，西沙SIERRA SEA第 2A及第 2B期在上月推售，市場反應熱烈，認購意向登記創下新高，合約銷售額超過90億元。(資料圖片)

新鴻基地產(016)公布去年底止全年純利102.47億元，按年大升36.2%；撇除投資物業公平值影響後，基礎溢利122.13億元，多16.7%；收入527.05億元，增32%；每股盈利3.54元；末期息0.98元，多3%。 截至去年底，新地按所佔樓面面積計算，在香港的土地儲備約有5,730萬方呎，當中約3,820萬方呎為多元化的已落成物業，絕大部分用作出租及長線投資，帶來經常性收入。餘下部分中，約1,320萬方呎為可供出售的發展中住宅，可滿足集團中期的發展所需。集團將繼續在合適時機、透過不同途徑補充香港的土地儲備，以推動集團未來的業務增長。

合約銷售約 174 億 SIERRA SEA 逾 90 億 集團期內在香港錄得的合約銷售額約174億元。啟德天璽‧天第 2期為銷售額的主要來源。西沙SIERRA SEA第 2A及第 2B期在上月推售，市場反應熱烈，認購意向登記創下新高，合約銷售額超過90億元。物業發展方面，集團會繼續在準備就緒後推售新住宅項目、已落成項目的住宅單位和個別非核心物業。SIERRA SEA第 2A期和第2B期銷售表現強勁，承接其後集團計劃在未來10個月推售更多住宅項目，包括啟德天璽•海第2期、毗鄰港鐵荃灣西站和位於元朗沙埔南的項目、毗鄰港鐵古洞站的大型項目第1期、沙田港鐵第一城站附近的項目，以及元朗東成里項目第1期。

成立專責小組研究北都展區潛力 北部都會區方面，新地指過去5年積極發展北都項目，並以不同途徑增加可發展用地，包括洪水橋首宗原址換地。連同上述的古洞南項目，集團在區內共有8個發展中項目，總樓面面積合共超過450萬方呎，計劃提供約1萬個單位，以滿足市場對優質住宅的需求。此外，集團已成立專責小組，由高級管理層及專業顧問領導，持續研究該新發展區的潛力。