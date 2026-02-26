銀娛末期息增至0.8元 主席呂耀東：與小股東利益一致 指集團現有路線正確

主席呂耀東表示，隨著衛星場時期結束，未來發展重心將放在中場，特別是超高端中場。銀娛集團首席營運總裁祁嘉杰補充，目前超高端中場業務現已貢獻整體收入的35%至50%，料吸引高端旅客將成為集團主力任務。

對於新年期間業務表現，呂耀東指現時新春期間受過節影響，一般不會是業務高峰期，惟相信客群會於初四後開始回流，參考集團現時最新酒店入住率高企，對集團業務表現有信心。祁嘉杰則表示，集團假期期間的餐飲業績創新高，場內零售業尤其高端零售有良好增長，同時博彩各主要業務板塊均錄得顯著按年增長。雖然新春假期過後表現可能稍會為回落，但於3月有新推活動，對本季度整體業績持樂觀態度。

被問及集團旗下超高端項目如嘉佩樂等回本情況，呂耀東表示，超高端項目在要料質素方面都有要求，因此加大投資率屬於正常情況，惟在全球化情況下，客群對娛樂的要求日益提升，部署超高端項目有必要，目前集團的稅息折舊及攤銷前利潤率(ebitda margin)為27%，為澳門表現最好，同時各個項目的收入持續上升，認為集團的現有路線正確。