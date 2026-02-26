銀娛末期息增至0.8元 主席呂耀東：與小股東利益一致 指集團現有路線正確

銀河娛樂集團(027)公布，2025年全年集團淨收益為492億港元，按年上升13%，經調整EBITDA上升19%，由122億港元增加至145億港元。全年純利增加22%至107億港元。董事宣布派末期息0.8元。
年內，集團博彩收益總額為491億元，按年上升19%。其中，中場博彩收益總額為365億元，按年上升10%，貴賓廳博彩收益總額為95億元，按年上升79%，角子機博彩收益總額為31億元，按年上升14%。
主席呂耀東表示，隨著衛星場時期結束，未來發展重心將放在中場，特別是超高端中場。銀娛集團首席營運總裁祁嘉杰補充，目前超高端中場業務現已貢獻整體收入的35%至50%，料吸引高端旅客將成為集團主力任務。
對於新年期間業務表現，呂耀東指現時新春期間受過節影響，一般不會是業務高峰期，惟相信客群會於初四後開始回流，參考集團現時最新酒店入住率高企，對集團業務表現有信心。祁嘉杰則表示，集團假期期間的餐飲業績創新高，場內零售業尤其高端零售有良好增長，同時博彩各主要業務板塊均錄得顯著按年增長。雖然新春假期過後表現可能稍會為回落，但於3月有新推活動，對本季度整體業績持樂觀態度。
被問及集團旗下超高端項目如嘉佩樂等回本情況，呂耀東表示，超高端項目在要料質素方面都有要求，因此加大投資率屬於正常情況，惟在全球化情況下，客群對娛樂的要求日益提升，部署超高端項目有必要，目前集團的稅息折舊及攤銷前利潤率(ebitda margin)為27%，為澳門表現最好，同時各個項目的收入持續上升，認為集團的現有路線正確。
呂耀東又提到，基於集團在澳門不俗的經營成績，及擁有健康的資產負債表，海外業界有信心交付項目予銀娛去發展，若將來有好的的海外項目，集團會認真考慮。
被問及未來會否增加派息或周年股息。呂耀東表示，自己家族作為大股東，與大家利益一致，集團於過年半內已經持續增加派息，董事會會繼續審慎理財，適當時候會回饋股東。