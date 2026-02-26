百度去年少賺76% AI新業務收入400億人幣 增五成

百度集團(9888)公布，截至去年底止全年純利55.89億元(人民幣，下同)，按年大跌76.5%；收入1,290.79億元，少3%，主要是由於傳統業務的減少，部分被百度核心AI新業務增長所抵消；經調整淨利潤189.41億元，減少29.85%。全年計，核心AI新業務收入達400億元，多48%，當中智能雲基礎設施佔198億元，AI應用佔102億元，AI原生營銷服務佔98億元。

截至去年底，百度APP的月活躍用戶持平於6.79億；文心助手的月活躍用戶達2.02億。

百度指，上季無人車服務蘿蔔快跑提供的全無人自動駕駛營運訂單達到3,400萬單，季度內單周訂單量峰值超過30萬單。總訂單量同比增長超過200%。截至今年2月，蘿蔔快跑累計為公眾提供自動駕駛出行服務訂單超過2千萬單。

李彥宏：有信心在 AI 時代創造持久價值

百度聯合創始人兼首席執行官李彥宏表示，去年是AI成為百度新核心的關鍵一年。智能雲基礎設施發展勢頭強勁，差異化的全棧端到端AI能力獲得愈來愈多企業認可。AI應用組合持續擴大，滿足企業和個人用戶的多元化需求。蘿蔔快跑進一步鞏固其全球領先地位，以業界領先的規模運營，同時加快拓展海外新市場。與此同時，AI原生營銷服務持續增長，為長期發展釋放新潛力。隨著AI優先的戰略日益清晰，有信心能在AI時代創造持久價值。