港交所：會全方位考慮上市改革 研建立多元資產代幣化平台

對於會否為航天企業設立專門上市章節，陳翊庭未有確定回應，惟表示港交所一直持續改革上市制度，調整上市要求及資格門檻，並分別為未盈利生物科技公司、特殊目的收購公司及特專科技公司推出18A章、18B、18C章，在現時排隊上市的企業中，有超過100間為18A及18C章企業。

財政司司長陳茂波於新一份財政預算案提及不少上市改革的內容，港交所(388)行政總裁陳翊庭於記者會上表示，港交所會全方位考慮，其中包括「同股不同權」、航天科技等內容，待有關建議成熟後，會按照慣例常公開諮詢。陳翊庭透露，上市規則會進行一些新改革，其中包括門檻、流程，以至持續合規要求等，會與市場溝通，措施值得做就會盡快做。

針對此前有消息指港交所將在今年推出恒指「零日期權」合約(0DTE)，港交所市場主管余學勤透露，相關產品目前正在籌備當中，希望可以盡快推出。他又表示，專業零售投資者對於相關產品的需求很大，因此如零日期權、個股每周及每月期權等都會是年內的主打產品。

對涉足代幣化產品慎重考慮

另外，港交所科技總監梁松光亦透露，目前現在探討建立多元資產代幣化平台，以及代幣化的實際應用場景及好處。被問及港交所未來會涉足代幣化股票，陳翊庭就表示，作為交易所當然期待盡量多元化，不同產品都在考慮範圍，惟數字資產與傳統證券對交易的要求有所不同，因此作任何決定前都會「慎重考慮」。