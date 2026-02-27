卓越合作夥伴——滙國能源 能源轉型周期中的穩健布局

在地緣政治角力、能源安全意識升溫及低碳轉型推進的背景下，全球能源市場正處於結構性調整期。傳統能源與新能源並非簡單替代，而是長期並存發展。以能源投資為核心的滙國能源，近年以「產業鏈整合＋科技導向」為主軸，在城市燃氣、城市熱能、儲能及油氣工程服務等領域建立布局，嘗試在轉型周期中尋找相對具確定性的增長空間。

能源屬高度監管及重資產行業，回報多來自長期營運效率與規模效應。滙國能源定位並非短線財務投資者，而是強調產業協同與長線參與，透過資源、資金與行業經驗，與具基礎設施或區域優勢的企業合作，形成上下游聯動。其投資範圍涵蓋燃氣供應、熱能服務、儲能系統及油氣地面工程，構成由供應端至終端應用的產業鏈，有助分散單一板塊波動，並提高協同價值，例如氣源、管網與運維體系之間，可形成內部循環。滙國能源科技有限公司創始人徐歡霞認為，能源投資重點在「選對位置」，在需求具剛性、與民生或工業基礎密切相關的領域，穩定現金流往往較高增長故事更具吸引力。