卓越合作夥伴——滙國能源 能源轉型周期中的穩健布局

在地緣政治角力、能源安全意識升溫及低碳轉型推進的背景下，全球能源市場正處於結構性調整期。傳統能源與新能源並非簡單替代，而是長期並存發展。以能源投資為核心的滙國能源，近年以「產業鏈整合＋科技導向」為主軸，在城市燃氣、城市熱能、儲能及油氣工程服務等領域建立布局，嘗試在轉型周期中尋找相對具確定性的增長空間。
能源屬高度監管及重資產行業，回報多來自長期營運效率與規模效應。滙國能源定位並非短線財務投資者，而是強調產業協同與長線參與，透過資源、資金與行業經驗，與具基礎設施或區域優勢的企業合作，形成上下游聯動。其投資範圍涵蓋燃氣供應、熱能服務、儲能系統及油氣地面工程，構成由供應端至終端應用的產業鏈，有助分散單一板塊波動，並提高協同價值，例如氣源、管網與運維體系之間，可形成內部循環。滙國能源科技有限公司創始人徐歡霞認為，能源投資重點在「選對位置」，在需求具剛性、與民生或工業基礎密切相關的領域，穩定現金流往往較高增長故事更具吸引力。
審慎投資尋穩定回報
能源行業與政策走向密切相關，氣價機制、碳排目標及基建審批節奏，均直接影響回報周期。滙國能源團隊多具行業背景，強調順應政策方向而行。公司傾向選擇具區域優勢、需求穩定，且可透過技術或管理提升效率的項目。其入股的香港上市公司交運燃氣（1407）便屬例子之一，相關業務以城市燃氣供應為基礎，同時持續投入管道維修與翻新，在安全與技術標準上升級。此類投資雖非高增長型，但勝在可預測性高，符合長線資本取向。
波動市況下強調風險管理
過去一年，能源市場受地緣衝突、供應鏈重組及貨幣政策影響，價格波動加劇。同時，減碳與數碼化升級亦帶來投資壓力，回報周期普遍較長。徐歡霞指，滙國能源的策略，是在維持傳統能源現金流基礎上，逐步配置綠色與智能化項目，避免過度押注單一方向。公司並建立動態風險管理機制，關注匯率、利率及政策變化，透過跨區域配置分散風險。她形容，在能源行業「慢就是快」，過度追逐風口，反而易在周期反轉時承壓。
AI與物聯網提升營運效率
面對能源系統複雜化，數碼化管理成為提升效率的重要工具。滙國能源將人工智能與物聯網視為下一階段動力，但取向務實，聚焦實際應用。規劃包括把分布式能源、儲能與智能電表連接，形成可視化管理平台；利用AI進行預測性維護，減少非計劃停機；以數據分析優化能耗及碳排管理；並在油氣田引入遠程監控與自動化運維。其共通點在於直接改善效率或降低風險，而非單純增加資本開支。