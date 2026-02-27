卓越合作夥伴——衛氏律師行 從合規後盾到資本市場戰略領航者

在當前全球化與監管趨嚴的格局下，法律服務的角色已出現本質變化。企業在拓展海外市場、進行跨境併購或籌劃境外上市時，法律顧問不再只是事後風險補救工具，而是前期戰略規劃的重要參與者。於「傑出上市公司大獎2025」中獲頒卓越合作夥伴的衛氏律師行，憑藉深厚的訴訟實務經驗，由傳統的「後端保障」走向「戰略核心」，助力企業突圍而出。

合規能力成為上市公司競爭壁壘

2025年，全球監管環境進一步趨嚴。對上市公司而言，合規已由「成本中心」轉變為「價值保障」。衛氏律師行深諳香港上市規則、證券法及公司法，專門為上市公司提供盡職調查及合規管理服務，協助企業建立穩固的內控與監管應對框架。尤其在涉及聯交所及證監會的重大監管案件中，該行積極協助客戶在嚴格監管下保持營運穩定，並透過內部法律培訓與董事會講座，提升企業高層的合規意識與風險管理能力。這種「知識賦能」策略，不僅強化客戶關係，也為其服務模式建立長期護城河。