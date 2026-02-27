卓越合作夥伴——衛氏律師行 從合規後盾到資本市場戰略領航者

在當前全球化與監管趨嚴的格局下，法律服務的角色已出現本質變化。企業在拓展海外市場、進行跨境併購或籌劃境外上市時，法律顧問不再只是事後風險補救工具，而是前期戰略規劃的重要參與者。於「傑出上市公司大獎2025」中獲頒卓越合作夥伴的衛氏律師行，憑藉深厚的訴訟實務經驗，由傳統的「後端保障」走向「戰略核心」，助力企業突圍而出。
合規能力成為上市公司競爭壁壘
2025年，全球監管環境進一步趨嚴。對上市公司而言，合規已由「成本中心」轉變為「價值保障」。衛氏律師行深諳香港上市規則、證券法及公司法，專門為上市公司提供盡職調查及合規管理服務，協助企業建立穩固的內控與監管應對框架。尤其在涉及聯交所及證監會的重大監管案件中，該行積極協助客戶在嚴格監管下保持營運穩定，並透過內部法律培訓與董事會講座，提升企業高層的合規意識與風險管理能力。這種「知識賦能」策略，不僅強化客戶關係，也為其服務模式建立長期護城河。
跨境上市需求升溫
地緣政治帶來不確定性，同時亦催生資本流向的再分配。部分本港企業為尋求更廣闊融資平台，積極探索海外上市。衛氏律師行創辦人衛珮璇律師指，律師行在過去一年專注輔助多間企業赴美國納斯達克（NASDAQ）及紐約證券交易所（NYSE）上市，擔任香港法律顧問角色，協助企業銜接國際資本市場。 在跨境上市項目中，法律顧問需同時處理多法域規則、披露標準與監管要求的銜接問題。「這對團隊的專業深度與國際協調能力提升至更高要求。」顧問律師陳柏楠續說，律師行正透過與內地、美國、英國、德國、新加坡及杜拜等地專業網絡建立合作，逐步構建「全球服務網絡」，為企業「走出去」提供一站式法律支持。
法律科技重塑服務模式
面對法律服務市場的競爭升級，科技亦成為分水嶺。衛珮璇律師指，律師行積極引入AI法律科技（LawTech）工具，以優化文件審閱、盡調流程及內部管理效率。 在資本市場交易與監管應對中，大量文件處理與資料比對往往決定效率與準確度。「透過科技工具輔助，既可降低操作風險，亦可縮短項目周期，提升客戶體驗。」從商業角度觀察，法律科技的導入不僅是成本控制手段，更是品牌升級的重要元素。對上市公司而言，顧問團隊的數據處理能力與科技應用水平，已逐步成為選擇合作夥伴的考量因素之一。
總結而言，上市公司背後的法律顧問質素，往往反映其合規基礎與風險管理能力；對法律服務行業而言，專業深度與科技應用，則將決定未來市場版圖。在資本市場風高浪急的年代，法律不再只是風險屏障，更是一項關鍵的戰略資產。