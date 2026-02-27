GEM——駿傑集團控股（08188）矢志專業定位 布局香港基建「黃金期」

香港大型基建工程陸續推進，地下工程及隧道相關專業承建商的角色愈見重要。駿傑集團控股（8188）近年專注隧道、岩洞及地下設施工程，在細分市場建立定位。管理層形容，集團多年來以工程品質及細節管理作為立足點，將工程視為對客戶、團隊以至城市發展的責任，並以成為本地可靠地下工程夥伴為長遠方向。
駿傑集團自2005年由一班工程技術人員起步，以「做好每個工程、做好每個細節」為業務理念，逐步從百萬元級的小型工程承包商成長為參與多項大型基建項目的本地重點企業，也是持有「五項核心工程工種第二級別註冊專門行業承造商牌照」的分判商之一，涵蓋五大核心工種：澆灌混凝土、混凝土模板、扎鐵、棚架及結構鋼鐵工程，並採用設計、投標至施工管理的一條龍垂直整合運營模式。
穩健增長背後有賴於本地市場和工程夥伴
駿傑的發展不是偶然，而是多年來在本地市場深耕的結果。集團主席及執行董事莊峻岳指出，集團始終把品質、工期及安全管理放在首位，形成其在競爭激烈的香港建造業中的差異化優勢。集團歷經十幾年地下工程實戰，熟悉香港地質結構和監管要求，令客戶在合作時更有信心。與幾間頂尖總承建商的長期聯營關係，也為其穩定拿下項目奠定了基礎。此外，駿傑擁有超過1,000人的直屬團隊，從設計到施工一條龍負責，提升了質量控制和工程協同效率，減少外判帶來的不確定風險。核心技術人員與師傅多年合作的默契，也被視為其業績穩健的另一關鍵因素。
科技與可持續發展 抓住未來機遇
在捕捉市場機遇方面，公司正積極將人工智能及科技創新融入工程實務，如引入AI鑽機與AI吊運機械，用以提升施工效率和安全管理。同時，集團亦與香港理工大學合作研究甲醇發電技術及低碳混凝土，以控制建材和人力成本上升的問題，以及配合ESG低碳目標。在公司ESG報告中，莊峻岳強調集團的多項環保與社會責任措施，包括利用GGBS爐石粉代替部分水泥以減少碳排放，還有在疫情期間，參與本港安老院舍基建擴建工程、派發防疫物資等，以及支持員工參與社區公益活動等，令投資者對其可持續發展評價持正面態度。
展望2026年，駿傑集團將延續「專業踏實」的策略，積極參與包括北部都會區在內的多項公營基建重點項目，把握政府基建投資的長線趨勢。莊峻岳表示，公司不追求規模最大，而是致力成為香港最可靠的工程夥伴，為城市打造更穩固、宜居及可持續的基建基礎，使駿傑在競爭激烈的建造業中保持穩健步伐。