GEM——駿傑集團控股（08188）矢志專業定位 布局香港基建「黃金期」

集團主席及執行董事莊峻岳指，成為香港最可靠的工程夥伴才是公司的目標。

香港大型基建工程陸續推進，地下工程及隧道相關專業承建商的角色愈見重要。駿傑集團控股（8188）近年專注隧道、岩洞及地下設施工程，在細分市場建立定位。管理層形容，集團多年來以工程品質及細節管理作為立足點，將工程視為對客戶、團隊以至城市發展的責任，並以成為本地可靠地下工程夥伴為長遠方向。

駿傑集團自2005年由一班工程技術人員起步，以「做好每個工程、做好每個細節」為業務理念，逐步從百萬元級的小型工程承包商成長為參與多項大型基建項目的本地重點企業，也是持有「五項核心工程工種第二級別註冊專門行業承造商牌照」的分判商之一，涵蓋五大核心工種：澆灌混凝土、混凝土模板、扎鐵、棚架及結構鋼鐵工程，並採用設計、投標至施工管理的一條龍垂直整合運營模式。