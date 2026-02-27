卓越合作夥伴——晉凱金融集團 以專業驅動高質增長 印證跨境金融實力

在全球經濟持續充滿不確定性的背景下，資本市場面臨挑戰，同時亦孕育著轉型契機。晉凱金融集團憑藉深厚的跨境專業及敏銳的市場洞察，在此競爭環境中保持穩健增長，印證其在行業與市場的長期表現備受肯定。 專業團隊協作 推動企業融資與資本規劃全面升級 晉凱金融集團一直秉持「智慧引路，運籌帷幄」的理念，致力為企業提供一站式融資、財務顧問及上市規劃服務。集團核心團隊由來自國際律所、四大會計師行及大型券商的專業人士組成，具備國際視野及深厚的技術背景，不但能精準評估行業與市場趨勢，更能針對不同企業的發展階段設計高效且具前瞻性的融資方案。

近年來，晉凱於中國、香港、東南亞以及美國市場均參與多個上市與併購項目，展現其跨境整合能力與市場洞察力。集團強調，協助企業找到最合適的資本化策略，是晉凱能持續保持競爭力的關鍵所在。 逆境中尋找機會 靈活策略帶動業務增長 過去一年，全球宏觀環境受加息、通脹及地緣局勢影響，資產價格波動顯著，理應令市場步伐放緩。然而，晉凱金融集團卻在變動中捕捉到企業重組、境內外併購以及跨境融資的新增機遇。透過審慎的風險管理和靈活的策略調整，集團協助客戶把握市場轉勢所帶來的窗口期，並因應需求推出更多具彈性且針對性的金融方案。

晉凱表示，愈是環境複雜，愈突顯專業的重要性。許多企業在重大決策中更仰賴具備國際經驗的專業團隊，而晉凱多年累積的跨境項目能力，正是其在逆勢中仍能增長的關鍵。

深化國際布局並擁抱科技 為下一階段增長奠定基礎 為迎接未來資本市場的復甦周期，晉凱金融集團已啟動更全面的策略部署。集團將於深圳及美國設立新辦公據點，讓服務更貼近客戶，並加速跨境項目處理流程。同時，集團正計劃擴大專業團隊，包括法律、會計與金融分析人才，以應對更多大型項目。 晉凱亦積極引入科技力量，將人工智能、流程自動化及智能風控系統融入項目盡調及審批流程，提升效率並提高透明度。隨著香港再度成為全球主要IPO集資市場之一，集團預期未來兩至三年將協助更多內地、香港及東南亞企業登陸香港資本市場，同時拓展海外併購與境外融資業務，推動整體增長動能。

全面實踐 ESG 以可持續發展強化企業韌性 晉凱金融集團深信，企業的永續發展不僅關乎營運，更與社會與環境息息相關。於環境層面，集團積極推動無紙化辦公、電子審批與節能減排，降低營運足跡；於管治方面，內部律師團隊嚴格監督合規流程，確保所有運作符合專業與法規要求；於社會層面，晉凱長期投入財經教育與公益活動，與青年、創業者及不同社會組織分享金融與市場知識，同時參與多項慈善活動，透過實際行動回應社會需要。 集團表示，ESG並非附加項，而是企業面向未來的重要基礎。晉凱將繼續以專業及責任感推動更具韌性、可持續的金融服務模式。