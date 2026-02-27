主板——豐盛生活服務有限公司（00331）豐盛生活上市十載 服務香港 創意創新．以人為本 共建「豐盛生活生態圈」

宏觀經濟環境愈趨複雜，市場競爭愈趨激烈，能夠持續發展並取得良好表現的企業，皆具備清晰的策略與出色的執行力。豐盛生活服務有限公司能夠在競爭激烈的市場環境下穩步前行，並連續三年榮獲《傑出上市公司大獎》，足證其在業界及資本市場的表現已備受肯定。

豐盛生活服務有限公司執行副主席兼首席執行官林煒瀚先生衷心感謝一直支持該集團的客戶、合作夥伴及員工：「值此上市十周年之際，很榮幸連續三年獲頒《傑出上市公司大獎》。我們深信企業價值不只在財務表現上，更在服務質素、社會責任、創意創新及員工關懷等方面展現承擔。未來，我們會積極將可持續發展融入營運之中，推動香港發展。」