主板——豐盛生活服務有限公司（00331）豐盛生活上市十載 服務香港 創意創新．以人為本 共建「豐盛生活生態圈」

宏觀經濟環境愈趨複雜，市場競爭愈趨激烈，能夠持續發展並取得良好表現的企業，皆具備清晰的策略與出色的執行力。豐盛生活服務有限公司能夠在競爭激烈的市場環境下穩步前行，並連續三年榮獲《傑出上市公司大獎》，足證其在業界及資本市場的表現已備受肯定。
豐盛生活服務有限公司執行副主席兼首席執行官林煒瀚先生衷心感謝一直支持該集團的客戶、合作夥伴及員工：「值此上市十周年之際，很榮幸連續三年獲頒《傑出上市公司大獎》。我們深信企業價值不只在財務表現上，更在服務質素、社會責任、創意創新及員工關懷等方面展現承擔。未來，我們會積極將可持續發展融入營運之中，推動香港發展。」
建構「豐盛生活生態圈」
豐盛生活服務在香港上市十年，業務涵蓋三大核心板塊：物業及設施管理、綜合生活服務及機電工程服務，為香港市民提供一站式綜合生活服務。
豐盛生活服務擁有逾26,000名專業人才，透過資源整合與專業優勢互補產生強大協同效應，提升營運效率，創造交叉銷售機會，成功構建出獨特的「豐盛生活生態圈」。
卓越服務連繫市民與社區
除了經營業務，豐盛生活堅信企業發展與社區福祉之間應共同成長。該集團於2025財年共有4,908名企業義工投入256個企業社會責任活動，總服務時數為28,367，惠及社群。
人才配合科技 整全服務方案
林煒瀚先生指出：「我們積極推動數碼轉型，與多間本地初創科研公司合作，將先進科技融入屬下成員公司的營運中，收集及分析客戶所需求服務趨勢，提升營運效率，更大幅優化用戶體驗，提升整體客戶滿意度及忠誠度。」
林先生說：「面對2026年經濟環境不明朗，集團將透過善用內部協同優勢、推動服務創新與流程優化、加快數碼升級步伐，進一步提升營運韌性，爭取更多新合約，為未來業務增長注入穩健動力。」