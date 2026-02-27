主板——美麗華酒店（00071)堅守卓越品質 創新引領未來

植根香港逾六十五載的美麗華集團，憑藉卓越服務與前瞻視野，在酒店、物業租賃、餐飲及旅遊等多元業務中建立時尚優越的品牌形象。集團一直秉持穩健的企業管治及靈活的市場應變能力，致力為股東創造持續回報。榮獲「傑出上市公司大獎2025」，充分肯定了集團在業務表現、管治及投資價值上的卓越成就。 以卓越品質為基石 以創新精神為引擎 美麗華集團以熱誠服務和堅守質素為核心價值，矢志成為亞太區最時尚並以服務為尊的企業。集團願景是成為首選的服務供應商、僱主、合作夥伴及投資機會，並在同業競爭中保持獨特優勢。

2025年，集團正式推出全新會員計劃「Mi+」，成功整合酒店、餐飲及零售業務，透過交叉銷售及精準客戶管理，提升顧客忠誠度並推動業務增長。同時，集團積極引入創新科技，推動數碼化轉型及智能物聯網應用，優化酒店服務流程；在物業租賃方面，透過旗艦店及概念店引入獨特元素，為顧客打造舒適、多元及個性化的消費體驗，提升商場吸引力。 在挑戰中展現企業韌性 面對環球經濟放緩、地緣政治不穩及香港消費模式轉變，集團展現出強大韌性。透過調整餐廳組合、優化成本結構及提升營運效率，成功應對挑戰。在酒店業務方面，集團把握盛事經濟契機，並加強科技應用以拓展客源。

同時，集團洞察到新的市場機遇。旗下高級中菜食府「唐述」成為全港首間榮獲「清真友善餐廳」認證的高級中菜廳，而The Mira Hong Kong及問月酒店亦獲「新月評等」（Crescent Rating）5級認證，成功開拓穆斯林旅客市場，展現靈活的市場策略。

投資未來 創造長遠價值 展望未來，集團將持續專注核心業務，並積極探索新模式以提升投資價值。集團將加強人工智能在商場管理中的應用，提升營運效率及顧客體驗；同時拓展會員經濟生態圈，深化與顧客的連繫，打造可持續的增長動力。 以ESG作可持續發展基石 美麗華集團深信環境、社會及管治（ESG）是企業長遠發展的基石。於環境方面，集團在Mira Place引入全港首個自動廚餘液化系統「廚餘再生俠」，將廢物轉化為能源；設立電動車充電站「Mi Green Park」，推動綠色交通；並推行抹手紙回收計劃，促進資源循環。

在社會方面，集團致力促進多元文化共融，並牽頭成立「尖沙咀中部策略發展協會」（T-Central），凝聚地區力量，活化社區經濟。在管治方面，集團維持高透明度的行政決策，重視與投資者及合作夥伴的溝通，確保穩健的企業管治架構。 美麗華集團將繼續秉持核心價值，以創新精神應對挑戰，把握機遇，並堅守對ESG的承諾，為股東、顧客、員工及社會創造長遠價值。榮獲「傑出上市公司大獎2025」，不僅是對過去成就的肯定，更是推動集團邁向未來的強大動力。