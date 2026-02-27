藍籌——新鴻基地產發展有限公司(00016)新地西九龍旗艦地標項目

新鴻基地產（「新地」）一直秉持「以心建家」的信念，透過創建地標項目促進經濟發展。集團於西九龍核心地帶打造的代表作，匯聚剛竣工的高鐵西九龍總站發展項目、建設中的藝術廣場大樓，以及現有的環球貿易廣場（ICC）及高端酒店群，將聯動成一個集商業、旅遊、零售、藝術與文化於一體的綜合樞紐，勢必成為驅動香港未來發展的核心引擎。 西九龍憑藉無可比擬的地理優勢及四通八達的交通網絡，正迅速崛起為中環以外的新一代核心商業區。此區是全港唯一匯聚高鐵、機場快線、港鐵的綜合交通樞紐。高鐵西九龍站連接國家超過50,000公里的高鐵網絡，連通內地110個站點。不少內地商務人士及旅客，均選擇乘坐高鐵抵港，直達市中心，並透過鐵路或全新開通的西九渡輪服務前往香港各區，更可輕鬆經鐵路接駁至香港國際機場，通往全球。

逾800萬平方呎地標級商業樞紐 新地高鐵西九龍總站發展項目由國際著名的Zaha Hadid Architects負責設計，其寫字樓部分International Gateway Centre （IGC）由兩座雙子塔式、約260萬平方呎的甲級商廈組成，另設五層逾60萬平方呎的大型基座商場。此項目連同預計於2027年落成的藝術廣場大樓、ICC、商場、兩間高端酒店等，將組成總樓面面積逾800萬平方呎的地標級商業樞紐。

藝術廣場大樓

智慧綠色融合 定義未來辦公新標準 整個項目深度融合智慧科技與可持續發展理念，採用尖端綠色建築標準，亦將廣闊綠化空間納入核心設計，目前已榮獲LEED、BEAM Plus及WELL三大主要可持續發展建築認證的最高級別預認證，而寫字樓部分亦奪得大灣區首個BREEAM INC V6的優秀評級。項目同時配備先進的數碼基礎設施和以用戶為本的智能技術，獲得WiredScore及SmartScore的鉑金級認證，為注重ESG理念的企業提供理想辦公室選址。 項目規劃逾10萬平方呎的綠化空間，包括開放予公眾的天台觀景台，此外，中九龍繞道出口的園景平台落成後，旺角、油麻地、佐敦的居民可經過一條全長約1.5公里的「西九花園綠徑」往返高鐵站、西九文化區和西九海濱，構成便捷的行人網絡，將整個西九社區連接起來。

坐落於西九文化區臨海地段的藝術廣場大樓，毗鄰M+博物館，由三幢低密度甲級寫字樓及零售樓面組成。項目設計融合藝術美學與可持續發展的理念，寫字樓提供靈活間隔及特設陽台，坐擁維港開揚景致。 金融巨擘進駐 奠定財富管理樞紐地位 憑藉優越地段和完善配套，IGC已獲瑞銀集團承租其中一座大樓作為區域總部，多間跨國金融機構亦積極洽商進駐，充分反映環球企業對西九龍與香港前景的信心。隨著西九龍多個地標商業項目陸續落成，區內將成為匯聚海內外企業、頂尖人才與資金的財富管理核心樞紐，肩負著「背靠祖國、聯通全球」的戰略重任，鞏固香港於全球市場的領先地位。