藍籌——華潤啤酒（控股）有限公司（00291）馭變求新再出發 釀造卓越新世界

華潤啤酒（控股）有限公司（「華潤啤酒」）憑藉卓越業績表現與前瞻戰略布局，榮獲本年度「傑出上市公司大獎 2025」。2025年，華潤啤酒坐落於深圳寶安的新總部大廈正式啟用。站在公司的新起點，華潤啤酒向市場展現行業領導者在挑戰中堅守初心，並持續為投資者與社會創造卓越價值。
決勝高端 創新引領發展
面對持續變化的宏觀環境與消費市場，華潤啤酒展現強勁的韌性與戰略定力，通過「啤白雙賦能」的商業模式，堅定執行「決勝高端、卓越發展」的戰略。此外，華潤啤酒憑藉對市場的深刻洞察，持續鞏固「雪花」和「喜力®」等品牌在市場上的地位，更積極透過產品創新滿足消費者多元化、個性化的需求。從充滿異域風情的德式小麥啤酒，到融合傳統文化的茶啤，再到開創中國種植大麥新品類的「墾十四」。
科技賦能 奠定未來基石
在這數字經濟的時代，華潤啤酒深刻了解到科技是引領未來發展的關鍵驅動力。公司積極擁抱變革，制定「AI+」專項行動方案，推動人工智能全面、深度地融入啤酒與白酒產業，從而助力高質量發展。華潤啤酒更上線了營運管理駕駛艙、雪花WMS系統、人力資源AI產品「哆啦」等，彰顯公司利用科技提升營運效率、打造智能化服務體驗的決心。
ESG引領 釀造可持續未來
秉持著「引領產業發展，釀造美好生活」的使命，華潤啤酒深明履行可持續發展的承諾對企業成長至關重要，因此在企業戰略、重大決策及日常運營中加入可持續發展理念，不斷提升管理水平，致力為客戶提供優質的產品，以推動企業的可持續發展。同時，公司積極履行企業社會責任，並在社會經濟、社區及環境等多領域作出貢獻，助力推動企業和國家的可持續發展。值得一提的是，華潤啤酒在環境、社會、管治（ESG）的表現備受市場認可，明晟（MSCI）於2025年維持公司的「A」評級，與國際一流企業水平接近。
在環境（E）層面，公司大力推動綠色生產，旗下已有兩家工廠獲「碳中和工廠」認證，並有多家工廠獲評國際級及省級「綠色工廠」。此外，華潤啤酒正式成立碳中和研發中心，通過產學研合作方式與高校、科研院所合作，積極開展「雙碳」領域。
在社會（S）層面，華潤啤酒發起振興中國種植的大麥項目，創新地構建「企業+科研+基地+農戶」的協同發展模式，不僅提升產業鏈韌性，更助力鄉村振興。公司更推出綠色產品「墾十四」，讓消費者在享用國產原料釀造的美味啤酒時，也為保護環境貢獻一分力量。
在企業管治（G）層面，華潤啤酒的卓越表現保持高透明度的企業管治標準，董事會成員多元化，並持續優化風險管理機制，確保企業行穩致遠。
展望未來，華潤啤酒正為對接「十五五」規劃進行謀劃，並將繼續透過攜手各利益相關方，探索新的增長點，進一步向成為「世界一流企業」的目標邁進。