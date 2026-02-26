藍籌——華潤啤酒（控股）有限公司（00291）馭變求新再出發 釀造卓越新世界

華潤啤酒（控股）有限公司（「華潤啤酒」）憑藉卓越業績表現與前瞻戰略布局，榮獲本年度「傑出上市公司大獎 2025」。2025年，華潤啤酒坐落於深圳寶安的新總部大廈正式啟用。站在公司的新起點，華潤啤酒向市場展現行業領導者在挑戰中堅守初心，並持續為投資者與社會創造卓越價值。

決勝高端 創新引領發展

面對持續變化的宏觀環境與消費市場，華潤啤酒展現強勁的韌性與戰略定力，通過「啤白雙賦能」的商業模式，堅定執行「決勝高端、卓越發展」的戰略。此外，華潤啤酒憑藉對市場的深刻洞察，持續鞏固「雪花」和「喜力®」等品牌在市場上的地位，更積極透過產品創新滿足消費者多元化、個性化的需求。從充滿異域風情的德式小麥啤酒，到融合傳統文化的茶啤，再到開創中國種植大麥新品類的「墾十四」。