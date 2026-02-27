藍籌——港鐵公司（00066)優質出行體驗 以鐵路全方位推動香港前行

港鐵公司（下稱「港鐵」）成立以來，一直以推動城市前行為使命，透過鐵路連繫香港及建設社區。2000年10月5日，當時的地鐵公司正式上市，開創公司發展新一頁。上市推動港鐵業務更具規模發展，賦能港鐵更有效及可持續地參與香港建設，維持高水平服務的同時亦為市民提供高質素出行體驗。港鐵去年剛迎來上市25周年，展望未來，港鐵會繼續以鐵路全方位推動香港發展。 香港首個公營服務上市成功先例 地鐵公司於2000年上市，開創香港首個公營服務上市成功先例。上市以來，港鐵成功建立具規模、可持續的商業模式，既有商業效率及靈活性，亦開拓更多融資渠道，進一步加快港鐵發展，促使公司在投資業務更具韌性。憑藉靈活的融資策略，港鐵全力配合政府公共運輸政策，支持多項重要基建，並正進行一系列新鐵路項目。同時，作為公共交通服務營運商的身份，港鐵持續履行企業社會責任，除推出多項措施回饋社會，亦一直透過派發股息予政府支持社會公共服務。

持續參與社區建設 助力經濟增長及規劃發展 港鐵多年來與香港共同成長，積極以鐵路建設香港，推動經濟及社區發展。上市後，港鐵持續拓展鐵路網，由當初5條鐵路綫增至現時10條重鐵綫，覆蓋至全港18區，大大提升整個社會的流動性，成為不少香港市民日常生活出行的一部分。 目前，港鐵正全速推展六個新鐵路項目，包括預計明年落成的東鐵綫古洞站、以及北環綫、東涌綫延綫、屯門南延綫、屯馬綫洪水橋站及小蠔灣站。各個新鐵路項目預計於2027年至2034年間陸續落成，配合香港發展策略，支持及推動建設社區。

除本地出行外，高鐵（香港段）的開通亦大大加強了兩地聯通及人員往來，推動經濟發展。自2018年投入服務至今，高鐵不斷提升服務及增加直達站點及班次，現時直達站點總數達到110個。去年載客量更錄得超過三千萬人次，深受旅客歡迎。 除不斷拓展鐵路網絡，港鐵亦透過「鐵路+社區」綜合發展模式，建設多個以鐵路為樞紐的優質社區。多年來，港鐵以此模式為香港開闢多個新市鎮及帶動舊區轉型，近年多個物業項目及新商場相繼落成，全面照顧香港市民各方面的需要，及提升社區生活質素。

積極於各業務應用科技 締造更優質服務 港鐵一直本著以客為本的宗旨，致力為乘客提供安全及高水平服務，近年更積極於各個業務範疇深化創新科技的應用，全面提升服務及效率。 於出行方面，港鐵不時引入新措施提升乘客體驗及營運表現，例如近年升級MTR Mobile，更多新功能為乘客帶來更個人化及更智能的出行體驗；去年亦利用「客流預測模型」及「智慧分流系統」，透過人工智能及大數據預測實時監察客流變化，協助車務團隊在大型活動期間實施車站分流措施。

港鐵亦與交控科技（香港）有限公司合作，於去年開展隧道超視距無人機測試，透過LiDAR點雲導航技術識別需要檢查的設施及異常情況，進一步提升維修效率，推動智慧維修。 在工程方面，港鐵設立「智慧工程管控中心」，整合不同創新技術的大數據，全面監控各個新鐵路項目各階段的運作，同時設置雲端綜合數碼共用平台，讓工程團隊可即時共享資訊，提前協調工序。 科技的應用亦延伸至物業管理方面，港鐵於國際金融中心二期設立一站式建築信息模擬（BIM）物管平台，結合物聯網與AI技術，監測物業各類設施，協助管理人員及早安排保養與維修；平台亦有效提升能源管理，令大樓的中央冷凍系統整體耗電量降低近一成，推動節能減碳。

港鐵未來將繼續深化創新科技的應用，以推動智慧出行、智慧維修、智慧工程及智慧物管的發展，為市民提供更智能、更安全及更高效的服務及出行體驗。